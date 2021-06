Alexis Salinas: la historia de resiliencia del jugador que quedó ciego y volvió a las canchas

Alexis Salinas, de 24 años, soñaba con ser futbolista de primera división y estaba bien encaminado. Había pasado por Argentinos Juniors y luego por Arsenal cuando recibió el impacto de un perdigón perdido en medio de un tiroteo en Villegas, un barrio vecino al suyo en Ciudad Evita. El incidente le costó la vista.

Pero, más allá de unos primeros momentos de enojo y tristeza, después de un año de que le confirmaran que había quedado ciego volvió al ruedo en noviembre de 2020 y hoy entrena junto a Los Murciélagos, la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos.

“Fue un golpe muy duro y fue cuestión de trabajarlo con profesionales. Mi familia fue un gran sostén para que no quede caído”, contó en el cierre del Summit de Recursos Humanos, organizado por LA NACION.

Entrevistado por José del Rio, secretario general de Redacción del diario, dijo que el momento en que sintió que la pelota comenzó a girar de nuevo fue a mediados de 2020 cuando le transmitió a su padre que quería pelearla.

“Ahí me contó que lo había contactado Martín Demonte, el entrenador de Los Murciélagos, y fue idea de mi papá que siguiera con mi objetivo. Había que aprovechar el sacrificio que mi familia hizo desde mis 6 años hasta los 22 que estuve en el fútbol convencional. Luego Martín se contactó conmigo y me convenció. Era un lindo objetivo para mí y para mi familia”, relató.

En cuanto a los momentos más duros que vivió dijo que, en un principio, le daba miedo todo, hasta salir de su cuarto. “Hubo muchos momentos duros desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020 en que volví a pisar la cancha. Pero mis amigos y mucha gente estuvo ahí para apoyarme con mensajitos de aliento para permanecer de pie y seguir adelante”, continuó.

Consultado acerca de quiénes lo toman de ejemplo dijo que le queda mucha cancha por correr y que sigue luchando: “Me apoyo en el amor de mi madre. Ella siempre me dio fuerzas porque estaba contenta de que estuviera con vida. Esa fuerza me da ganas de salir adelante para ser un orgullo para ella”.

Por último, dijo que su sueño es entrar en el ritmo de Los Murciélagos, llegar a competir en un torneo y ser un referente en la Selección. “Después de no querer agarrar la pelota, jugar con ellos me trajo felicidad, motivación y recuerdos de cuando mi papá me llevaba en colectivo a entrenar lejos de casa. Me gustaría poder seguir con el fútbol y encaminar a mi familia. Que mi familia tenga felicidad y sienta orgullo por mí”, cerró.

LA NACION