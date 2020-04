Alquileres. Cada vez más personas tienen problemas para pagar

Según un encuesta de Reporte Inmobiliario, un 30,5% del sector ya sufre un alarmante porcentaje de incobrabilidad

7 de abril de 2020 • 13:11

La cuarentena para evitar mayores contagios por coronavirus parece estar haciendo estragos en el sector inmobiliario. De acuerdo con una encuesta del sitio Reporte Inmobiliario, el 88,5% de los consultados ya advierte consecuencias en su facturación de distintos grados, desde mora en los cobros por servicios prestados o productos vendidos hasta un alto porcentaje de incobrabilidad.

Un 11,5% está percibiendo sus ingresos con normalidad; un 20,7% tiene un porcentaje mínimo de incobrabilidad; un 30,5% un porcentaje alarmante de incobrabilidad; y un 37,3% tiene mora sin incobrabilidad por ahora.

La encuesta se realizó a través del servicio de Google y se obtuvieron 1366 respuestas. Más de la mitad de quienes respondieron se identificaron como inmobiliarios/brokers (57,4%) y el porcentaje restante se repartió de la siguiente manera: 18,2% arquitectos/ingenieros, 9,7% desarrolladores, 3,4% constructores y un 11,3% compuesto por inversores, consultores, administradores y otros profesionales ligados a la industria.

Consultado acerca de qué es lo que no se está cobrando, el fundador de Reporte Inmobiliario, José Rozados, dijo que se trata de cobros por servicios prestados o productos vendidos: comisiones, honorarios, etc.

Sin embargo, aún es temprano para saber qué pasará con los alquileres después de que saliera el decreto que impide desalojos por seis meses. "Yo no puedo decir aún si hay incobrabilidad y todavía no vencieron los alquileres de abril. Quien cobra gestión por el seguimiento de alquileres podrá ver si hay incobrabilidad recién a fin de abril", explicó Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria, quien alertó que, al igual que las pymes, el problema actual de las inmobiliarias es el pago de sueldos y proveedores de servicios porque no hay bancos.

En tanto, Santiago Magnin, de DeInmobiliarios, dijo que hay clientes corporativos que no están pagando el alquiler porque no facturan, al igual que los trabajadores autónomos que probablemente se retrasen en los alquileres. Y, por otro lado, dijo que hay muchas inmobiliarias que no aceptan transferencias por lo que no cobrarán hasta que abran.

Otros dato que se desprende de la encuesta es que el 99,4% de los integrantes del sector realizó algún tipo de restricción en sus costos y/o pospuso gastos. La mayoría, incluso, ya efectuó recortes combinados en más de una de las categorías que fueron consultadas (markting/publidad, personal, pago de portales de búsqueda, impuestos). Postergación de impuestos es hasta ahora a lo que se recurrió mayoritariamente (50,9%).

Con relación al momento en que se podrá retomar la actividad, sólo el 19,1% de los integrantes de la cadena del Real Estate, estimó que podrá reiniciar sus tareas con normalidad a partir del lunes 13 de abril.

En cuanto a cuándo se recuperará un nivel de actividad aceptable, la expectativa mayoritaria, de poco más de un tercio de los encuestados, es que esto se daría a partir del tercer trimestre de este año.

Por último, consultados sobre la modalidad de teletrabajo a la que muchas empresas han recurrido en cuarentena, el 41,5% de los consultados afirmó que puede realizar tareas en forma remota, pero solo en un 50% o menos de las que realiza en forma habitual, mientras que casi el 19% no puede realizar ningún tipo de tarea de este tipo.