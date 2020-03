Pandemia. Peleas de consorcio por los turistas y gente sin destino en la ciudad

Hay muchas cancelaciones para hospedajes en la Argentina y los anfitriones deben devolver las reservas

Los alquileres temporarios son un negocio fluctuante , pero la expansión del coronavirus, los cierres de fronteras y las cuarentenas fueron directamente un shock para la actividad en muchos países, incluido la Argentina. De acuerdo con anfitriones que ofrecen sus departamentos, el mercado se encuentra paralizado a partir del decreto del Gobierno del último jueves, según el cual los extranjeros que ingresen al país deben hacer aislamiento obligatorio.

Hay muchas cancelaciones de reservas, tanto de clientes como de anfitriones, que no quieren tener problemas con sus consorcios por hospedar extranjeros, pero también hay gente alojada o que busca un lugar para aislarse, lo que motivó a una inmobiliaria a ofrecer departamentos "a precios especiales para pasar la cuarentena".

Una inmobiliaria ofrece departamentos para pasar la cuarentena

Alejandrina González Vignoni alquila vía Airbnb un departamento de su propiedad en el barrio de Retiro y dijo que en los grupos de Facebook de anfitriones todos cuentan que solo reciben cancelaciones. "Las reservas se están cancelando y la mayoría de la gente que tenía una estadía más larga se fue y les tenés que devolver lo que restaba", contó a LA NACION.

La situación no solo afecta a Capital Federal, sino también a localidades del interior con mucho movimiento turístico, como la ciudad de Mendoza. "Tengo amigos y familiares con propiedades en alquiler temporario allá y en Mendoza están analizando cerrar el aeropuerto hasta para vuelos de cabotaje para que no vaya gente de Buenos Aires, porque todavía no tienen casos", sostuvo.

Por este motivo González Vignoni analizaba poner en suspenso la publicación de su departamento temporalmente y a lo sumo ofertarlo por su cuenta a gente conocida.

Susana "Chuni" Coletti, una co-host que administra en alquiler temporario entre 25 y 30 departamentos ajenos ubicados en Recoleta, Palermo y Microcentro, directamente ya pausó las publicaciones.

"Desde el viernes pasado empezaron a llover las cancelaciones de acá a 15 días y no quedó ni una reserva en pie. Para lo que es abril quedaron las que estaban, pero hoy cerramos calendario hasta fines de marzo para que no caiga ninguna reserva durante estos días porque es un problema. Hay huéspedes alojados que están teniendo dificultades con los vecinos que quieren que se vayan del edificio", aseguró, y dijo que seguían recibiendo consultas de gente que no se sabe de dónde viene o si es que nadie las recibe.

Hay consorcios movilizados por la presencia de extranjeros o personas en cuarentena a las que les prohíben el uso de las instalaciones comunes

"Hoy llegaban unos chilenos de Mar del Plata y les comuniqué que el panorama estaba complicado y que no iban a poder moverse por la ciudad libremente, además de que podían tener problemas en el edificio . Entendieron, les devolvimos el dinero y se volvían a Chile", agregó.

Así hay varios casos. Hay anfitriones que directamente no toman la reserva de extranjeros y otros que sí lo hacen si los viajeros provienen de países o zonas que no son de riesgo, hace tiempo se encuentran de viaje y tienen pasajes confirmados de regreso a sus países.

Y una inmobiliaria llamada Palermo Apartments encontró la veta y, como los alquileres temporarios están caídos, ofrece departamentos en Palermo y Recoleta para pasar la cuarentena a "precios especiales" , si bien aún no tenía el visto bueno del consejo de administración del edificio de Palermo donde tiene 30 departamentos, ubicado en Thames al 2300.

El domingo pasado Airbnb actualizó su cobertura según la política de causas de fuerza mayor que permite a los anfitriones, huéspedes y participantes de experiencias cancelar reservas que cumplan con los requisitos sin cargo ni penalización. Ahora aplican este criterio a las reservas existentes de alojamientos y experiencias en Airbnb realizadas el 14 de marzo de 2020 o antes y con fecha de llegada entre el 14 de marzo y el 14 de abril .

Esto rige para todos los países y regiones del mundo, con la excepción de los viajes nacionales en China continental , en donde se programa volver a la normalidad el 1 de abril.

De acuerdo con datos de la plataforma, el 86% del dinero que habrían gastado los viajeros en reservas en todo el mundo fue devuelto a través de reembolsos.

Caída de la demanda a nivel global

Según un informe de la plataforma Airdna -que recopila información de 10 millones de propiedades publicadas en Airbnb y Home Away-, si se toman las reservas realizadas en la semana del 5 al 11 de enero de este año contra las que se efectuaron entre el 1 y el 7 de marzo, en ciudades como Pekín hubo una caída del 96% (se pasó de 40.508 a 1655 reservas), en Shanghai, del 71% (de 38.877 a 11.446); en Seúl, del 46% (de 22.396 a 12.104); en Roma, del 41% (de 40.581 a 23.795); en Tokio, del 29% (de 15.131 a 10.729); y en Milán, del 29% (de 19.547 a 13.848).