Alvárez Agis: “Para ser keynesiano en un país con moneda débil hay que tener reservas de moneda fuerte”

CORDOBA.- Emmanuel Alvarez Agis, exviceministro de Axel Kicillof durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y titular de la consultora PxQ, aseguró que para ser keynesiano “en un país con moneda débil hay que tener reservas de moneda fuerte”. Planteó que nunca un gobierno, “con el peronismo adentro”, enfrentó una elección como las PASO con “tan pocas reservas”.

El exfuncionario compartió un panel con su colega Miguel Kiguel en el 23º Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas – 1º Congreso Nacional Virtual organizado por la Facpce y coordinado por el CPCE Córdoba. A su criterio, “pocas veces” se dio una discusión económica “tan profunda” como la que hubo en las últimas semanas en el Gobierno.

En su presentación aseguró que hablar de que este año hubo ajuste -como planteó la vicepresidenta Cristina Kirchner en su carta- es “incorrecto”. Graficó que si se compara el gasto corriente primario en lo que va de este año con el 2019, está 17 puntos por encima y, respecto del 2020, son 12 los puntos por encima.

“Haber hecho este gasto con este nivel de reservas es algo heroico”, definió. A modo de ejemplo, indicó que se destinan el doble de subsidios a tarifas que en el 2019 con un gasto en Seguridad Social que está un punto porcentual por debajo: “Si los que podemos pagáramos la energía lo que sale, un jubilado habría podido comprar 8% más de bienes y servicios”.

En ese contexto Álvarez Agis sentenció que, cuando la plata “no abunda”, la “sintonía fina del gasto es lo único que nos puede permitir una política fiscal que mejore la redistribución del ingreso y no que la empeore”. Reiteró que se puede “mejorar muchísimo más gastando algo menos” porque en la Argentina “hay un montón de lugares donde se puede ‘rascar’”.

Respecto de la proyección del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, de que la Argentina podría exportar US$ 90.000 millones, advirtió que con la actual brecha cambiaria será “imposible”.

Describió que la Argentina enfrenta la situación de que los argentinos tienen US$200.000 millones -medio PBI- en el colchón y no los invierten porque hay cepo y hay cepo porque los inversores no entran: “Si no destrabamos eso, incluso con un acuerdo con el FMI, no habrá solución. El acuerdo con el Fondo es condición necesaria, pero no suficiente; ojalá sea una oportunidad para tener un incentivo claro y seguro para el que se quiera animar invierta”.

En ese sentido, sostuvo que serán primero los argentinos porque “a los extranjeros les va a costar un rato, lo harán cuando el único riesgo sea su capacidad para identificar un negocio y no la macro, el cepo, la soja, la brecha, etcétera”.