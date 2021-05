Amazon saca la bandera blanca en la primera batalla de los libros electrónicos

Al detener las ventas directas de li¬bros publicados por Macmillan a raíz de una disputa de precios, Amazon.com Inc. dio el puntapié inicial de lo que pro¬bablemente sea una ardua batalla por los libros electrónicos entre las mayo¬res empresas digitales del mundo.

En lo que constituye una victoria para las casas editoriales, Amazon re¬conoció rápidamente su derrota al in¬dicar en un comunicado dado a conocer el domingo en la tarde que "en última instancia, tendremos que capitular y aceptar las condiciones de Macmillan porque MacMillan detenta un monopo¬lio sobre sus propios libros".

La declaración de Amazon culminó un movido fin de semana que dejó en evidencia la seriedad con que la em¬presa ha tomado la amenaza de Apple Inc. a su liderazgo en la venta de libros en línea. Se trata del que podría ser el primero de una serie de enfrentamien¬tos entre Amazon, Apple y, potencial¬mente, Google Inc. acerca del futuro de la industria editorial y minorista en la era digital.

La disputa se priodujo tras la deci¬sión de Macmillan de adoptar el nuevo iPad de Apple Inc., un rival del Kindle, el lector electrónico de Amazon. Ma¬cmillan, una filial del grupo alemán Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, fue una de las cinco editoriales que divulgaron la semana pasada que habían acordado vender libros elec¬trónicos en la nueva tienda de libros de Apple, iBook store. Las editoriales probablemente busquen condiciones similares con Amazon.

Un día después del anuncio de Apple, el presidente ejecutivo de Ma¬cmillan, John Sargent, tomó un avión a Seattle para negociar "nuevas condi¬ciones de ventas para libros electróni¬cos" con Amazon, indicó el ejecutivo en una declaración durante divulgada el fin de semana. Cuando regresó a Nueva York, se le informó que los libros de Ma¬cmillan se venderían en Amazon.com sólo "a través de terceros".

La editorial, una de las mayores en EE.UU., publicé el sábado The Politi¬cian, un libro sobre el escándalo del político estadounidense y ex candida¬to a la vicepresidencia John Edwards, escrito por Andrew Young, ex asesor de Edwards, que en la tarde del domingo se ubicaba primero en el ránking de éxi¬tos de ventas de la librería en línea Bar¬nes & Noble.com, una unidad de Barnes & Noble Inc.

El título, al igual que otros libros de Macmillan, no estaba disponible en Amazon, ni en versión electrónica ni en papel. Kobo Inc., un minorista de libros electrónicos de Toronto, envió mensa¬jes en Twitter durante el fin de semana para promover una página en su sitio titulada "No se consiguen estos en Kin¬dle", con 14 títulos de Macmillan.

"No se trata de Macmillan. Se tra¬ta de la lucha de Amazon por su vida con Apple", afirmó Dominique Raccah, editor de Sourcebooks Inc. "Hasta este momento, Amazon ha tenido un poder de decisión significativo sobre el futu¬ro de toda la industria del libro. Ahora aparecen muchos aparatos nuevos y el más importante es el Ipad".

En el comunicado divulgado el do¬mingo, Amazon señaló que no cree que "todas las grandes editoriales" adop¬tarán la postura de Macmillan. Agregó que "tenemos la certeza de que muchas editoriales independientes y autores que se autopublican consideraran que esta es una oportunidad de ofrecer li¬bros electrónicos a un precio atractivo como una alternativa".

Una editorial líder que firmó con¬trato con Apple afirmó que no queda claro qué pasará en las próximas se¬manas. "Las conversaciones recién comienzan", indicó Brian Murray, presidente ejecutivo de Harper Co¬llins Publishers, de News Corp. News Corp. también es dueña de The Wall Street Journal.

Otras editoriales involucradas con Apple, como la propia Macmi¬llan, Penguin Group, de Pearson PLC, y Hachette Book Group, de Lagardere SCA, prefirieron no realizar comenta¬rios ayer.

La disputa está relacionada a los precios de los libros electrónicos. Amazon ha forjado el mayor negocio de libros electrónicos del mundo al co¬brar US$9,99 por los títulos de mayor venta. El modelo de Apple, en cambio, le permite a las editoriales establecer los precios. Las editoriales desconfían de que Amazon cobre US$9,99 por los bestsellers porque piensan que el pú¬blico puede pensar que no valen más que eso, lo que destruiría su modelo de negocios.

Amazon ahora enfrenta la perspec¬tiva de que las editoriales demanden las mismas condiciones que negociaron con Apple, que les ofrece fijar los precios y quedarse con 70% de los ingresos.

Un factor que complica aún más el panorama es Google, que planea lanzar este año su propia librería electrónica, Google Editions.

Por Jeffrey A. Trachtenberg y Geoffrey A. Fowler

The Wall Street Journal

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project