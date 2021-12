América puede quedarse atrás en el acceso a nuevos tratamientos COVID

BOGOTÁ, 15 dic (Reuters) - La región de América podría quedarse atrás a medida que se desarrollen y aprueben nuevos tratamientos para COVID-19, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS), instando a los países y empresas a trabajar juntos para garantizar el acceso en la región.La OPS ha advertido en repetidas ocasiones que los países más pobres de América Latina y el Caribe se quedarán rezagados con respecto a los países más ricos en la lucha contra el COVID-19 y que las demoras pondrán en riesgo la vida de las poblaciones más vulnerables.”A medida que los nuevos tratamientos obtengan las aprobaciones finales, los países y las empresas deben trabajar juntos para garantizar que todos los que puedan beneficiarse de estas herramientas tengan acceso oportuno a ellas, a un precio que nuestros países puedan pagar”, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en su conferencia de prensa semanal sobre el balance de la pandemia en la región.”Sin apoyo adicional, se quedarán atrás”, agregóLa OPS, que funciona como la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, está siguiendo de cerca los desarrollos, dijo, y apoyará a los países, las organizaciones internacionales y las empresas para garantizar el acceso a futuras herramientas terapéuticas como los antivirales.”Necesitamos la buena voluntad de las empresas para compartir abiertamente estas tecnologías y recursos con todos los países para que América no se quede atrás a medida que estén disponibles nuevas herramientas”, dijo Etienne.El fabricante estadounidense Pfizer Inc dijo el martes que su píldora antiviral COVID-19 mostró una eficacia cercana al 90% en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo. Está en conversaciones con las agencias reguladoras para la autorización del tratamiento.Su competidor Merck & Co ha solicitado la autorización de emergencia de Estados Unidos para su propia píldora antiviral.Etienne dijo además que este año fue peor que 2020 para la región, con el triple de infecciones y muertes por COVID.Si bien la vacunación no fue tan rápida o uniforme como se esperaba y millones de personas aún no han recibido una sola dosis, el 56% de las personas en América Latina y el Caribe están completamente vacunadas, agregó Etienne.Las nuevas infecciones por COVID en la región aumentaron un 18,4% la semana pasada a 926.056, ya que Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Paraguay, Uruguay y partes del Caribe experimentaron un alza en los casos. (Reporte de Julia Symmes Cobb, Editado en Español por Vivian Sequera)