Coronavirus. Analizan extender la ayuda oficial a más monotributistas

El Gobierno analiza sumar a más trabajadores registrados en el monotributo (categorías C y D) al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en el que ya están alrededor de 8 millones de trabajadores del régimen simplificado (A y B) y quienes se desempeñan en el mercado informal.

El plan, cuya intención había sido anticipada por el presidente Alberto Fernández en su presentación pública el domingo pasado, fue precisado esta mañana el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien además señaló que se están pensando medidas adicionales para "para sectores profesionales y trabajadores autónomos".

Según la Anses que dirige Alejandro Vanoli, las personas habilitadas para cobrar los $10.000 del IFE (trabajadores informales y aquellos incluidos en las categorías A y B del régimen simplificado) son 7.854.316, de las que 2.832.340 están en la provincia de Buenos Aires. A este beneficio acceden también aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y trabajadores de casas particulares, siempre que no hayan recibido ingresos en el último mes.

"El Gobierno trabaja en la implementación de medidas adicionales para sectores de profesionales, autónomos o monotributistas de categorías C y D para que sean incluidos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)", informó la cartera que dirige Kulfas en un comunicado. Luego, ante la consulta de LA NACION sobre el tema, confirmaron que la incorporación al IFE se analiza, en principio, para esas categorías hoy no incluidas del monotributo (C y D).

"No es lo mismo pensar un programa de asistencia del Estado para una cuarentena de 15 días que para un escenario como el que afrontamos ahora con todo el mes de abril con muy baja actividad", señaló Kulfas y agregó: "Por eso, primero dispusimos las condiciones para que los bancos prestaran a las pymes para el pago de los salarios de marzo y luego establecimos que el Estado haga un aporte directo para que las empresas paguen los sueldos de abril", destacó.

Según indicó, el aporte del Estado al pago de salarios de abril se concretará vía la Asignación Compensatoria del Salario o a través de los Repro, dependiendo del tamaño de las empresas. "Estamos generando los mecanismos adecuados para que a principios de mayo haya recursos concretos en las cuentas de los trabajadores de la Argentina y sostengamos de esa manera el trabajo y la producción del país", indicó el ministro en declaraciones televisivas.

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) establece que para las empresas con hasta 25 trabajadores el Estado abonará el 100% del salario neto, con un valor máximo de un Salario Mínimo Vital y Móvil vigente. Para las empresas de entre de 26 y 60 trabajadores se pagará el 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 75% del SMVM y para aquellos que tengan de 61 a 100 trabajadores el aporte del Estado será del 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 50% del SMVM.

Para las empresas de mayor tamaño, con más de 100 empleados, se destinará el Repro para la Asistencia por la Emergencia Sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia. Allí, el Estado hará un aporte a las firmas de hasta $10.000 por empleado.

Kulfas volvió a cuestionar la demora de algunos bancos en otorgar los créditos garantizados por el Estado a las pymes para el pago de los salarios de marzo. Días atrás, el Banco Central había señalado que ya se habían otorgado cerca de $43.000 millones. Se trata de casi un 30% de todos los salarios del sector privado, según algunos cálculos privados.

Ayer en su encuentro de comité ejecutivo, la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó "la necesidad de un programa integral de mayor volumen, duración, alcance y de implementación automática, sobre tres ejes de políticas: laborales, de financiamiento y tributarias".

"Pusimos más de $30.000 millones a través del Fogar del Ministerio de Desarrollo Productivo con el que el Estado sale de garante, sobre todo a las empresas más chicas, y los bancos siguen poniendo excusas", cuestionó el ministro.

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción prevé también la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino. Para acceder a estos beneficios las empresas deben inscribirse a través de la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).