Andrés Ibarra: “La agenda digital tiene que ser una política de Estado, sin ideologías”

Alejado por el momento de la política, el ex vicejefe de gabinete y ex ministro de Modernización del gobierno de Mauricio Macri, Andrés Ibarra, se calzó el sombrero de consultor y está lanzando el Observatorio para el Desarrollo Digital, una organización independiente que ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas e impulsar la transformación digital. El Observatorio posee un sitio web donde pueden consultarse más de 27 bases de datos con más de 1200 indicadores y reportes que abordan los siguientes ejes temáticos: gobierno digital, transparencia activa, economía digital, conectividad y comunicaciones y ciudades inteligentes.

–¿Cómo está la Argentina con respecto a otros países de la región en los distintos indicadores?

–Claramente, la Argentina está con una falencia importante en comunicaciones relacionada al abordaje del 5G (la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil), ya que no se ha avanzado en nada. No se ha avanzado en materia de espectro radioeléctrico para darle continuidad al plan 4G que nosotros impulsamos muchísimo. Pasamos de 600 localidades con antenas 4G a más de 2800 y eso es producto de las reglas de juego y lo que hicieron las empresas privadas. En esa materia tiene una falencia y, cuando hablamos de 5G, hablamos de dos o tres temas. Por un lado, del espectro: de cómo se limpia y define para llevar adelante la inversión, de regulaciones y, finalmente, del terreno económico.

–Usted había dicho respecto del DNU 690 que declaró a las telecomunicaciones servicio público que fue “un misil” para el sector ¿Puede incidir esto en que no se haya avanzado con las inversiones vinculadas al 5G?

–Más allá de que el regulador te deje aumentar el precio o no, la película empieza por la claridad de las regulaciones y por facilitar las inversiones en un sector de capital intensivo y que también emplea buena cantidad de mano de obra. Lo primero que tenés que hacer como país para que las inversiones no se vayan a Perú, Chile, Brasil o Uruguay es poner reglas claras y salieron con un decreto que alertó negativamente al sector porque, con la declaración de servicio público, pueden hacer lo que sea. Pueden tomar la medida que sea en términos de direccionamiento de inversiones, no solo en tema precios y eso fue malo per se por la previsibilidad. Y, si a eso le sumás la macro y el tipo de cambio, tenés un sector que cobra en pesos con precios fijados arbitrariamente, insumos en dólares y paritarias que continúan -porque hay una inflación del 50%- con lo cual está totalmente desfasado.

–¿Cómo se debería encarar el proceso para avanzar en el despliegue de 5G?

–El regulador tiene que tener en cuenta toda la película: qué inversión van a hacer los actores y si se va a poder cobrar el espectro. Hay países que cobran y otros que no porque las inversiones son altas y algunos asignan el espectro a cuenta de las inversiones. Pero tenés que ver todo el cuadro económico porque si no podés exigir algo de difícil cumplimiento. Chile ya avanzó con una zona, Brasil tuvo una subasta por US$ 9000 millones y también en Perú se está trabajando. Es decir que Perú, Uruguay, Chile y Brasil ya están trabajando.

–¿Cómo se podría solucionar el diagnóstico que figura en el reporte de octubre, según el cual, el país presenta una relativa baja velocidad y alta latencia en los servicios de internet y tiene debilidades en la infraestructura para las áreas rurales?

–Detrás de eso está la posibilidad de inversión porque, cuando uno invierte, mirá su capacidad de repago. Entonces en todo juega la regulación y, en este caso, el decreto que conspira contra eso. En 2015 la velocidad promedio de banda ancha era de 4,5 megabits por segundos y hoy estamos en 40. El mundo está en 50 y pico, pero Singapur está en 200. Europa debe estar en 70, 80 megabits por segundo. Todos estos resultados tienen que ver con la previsibilidad de las inversiones en el sector y eso depende de nosotros. De mostrar convicción en políticas públicas orientadas a este sector y que eso se refleje en regulaciones adecuadas.

Entrevista al ex ministro y actual consultor Andrés Ibarra. Fabian Marelli - LA NACION

– Otro ítem señala que, entre los indicadores más débiles que presenta el país, está el de la facilidad para hacer negocios...

–En la última década hubo 722 regulaciones en 178 países del mundo destinadas a facilitar la apertura de empresas y la instalación de empresas en esos países. Eso luego se visualiza en más empresas que se instalan en el país, más inversión, más puestos de trabajo. Todo el mundo le pone el foco a eso, mientras que acá eliminamos la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), un proceso digital fantástico que llevó la registración de una empresa de 6 meses a horas.

–El actual Gobierno dijo que las SAS podían ser vehículo de operaciones sospechosas ¿Qué piensa de eso?

–Me da la misma impresión que desgraciadamente varios conceptos ideológicos que aplica este Gobierno. Esas miradas conspirativas, antisistema que además se solucionan desde otro lado, no atentando contra lo digital. Con todo derecho pueden decir que el proceso digital para armar una SAS tiene un déficit y solucionarlo con controles, con mecanismos en que la tecnología puede ayudar o incorporando un proceso que no estuviera originalmente. Pero no eliminando el proceso de forma completa. Eso desincentiva a una cantidad importante de emprendedores y muchos de ellos innovadores porque, de los 12.000 inscriptos, había muchos que iniciaban su actividad de esta forma. Desincentiva a segmentos que necesitamos. Es un error garrafal. Es lo mismo que ir contra los expedientes electrónicos o el sistema de compras digitales.

–Otro argumento oficial apuntaba a posibles hackeos...

–Es verdad que puede haberlos, pero para eso está la ciberseguridad. Con ese criterio no existiría la industria automotriz, aún estaríamos con las carretas. Con ese criterio el mundo no avanzaría. Si viene la tecnología y viene lo digital, viene la inversión en ciberseguridad. Lo que no podés es tapar el sol con las manos.

–Durante el gobierno de Macri usted tuvo a cargo también el tema de la dotación del Estado que se redujo en un 19%, mientras que en lo que va del mandado de Alberto Fernández se sumaron 78.600 empleados. ¿Qué piensa de este crecimiento?

–Nosotros tuvimos dos etapas. Una inmediata que tuvo que ver con eliminar una cantidad de contratos de locación de servicios que se habían incorporado en el último año de gestión kirchnerista y que claramente tenían que ver en muchos casos con premiar a la militancia. También actuamos en otro tema que es que había decenas de miles de casos de personas que correspondía que se jubilasen. Por último, también instalamos procesos estructurales como fue el de planeamiento de las dotaciones que no debe ser abandonado porque el Estado tiene que pasar a ser un estado inteligente no solo digital. Tiene que producir datos, mirarlos y tomar decisiones en base a ellos.

–¿Se ve volviendo a la función pública?

–Estoy muy contento con el equipo con el que estoy trabajando. Estuve 12 años en la gestión pública y creo que hicimos muchísimo. Primero en la Ciudad de Buenos Aires convirtiéndola en una ciudad inteligente y después a nivel nacional con el plan de modernización del Estado, la apertura de datos. el decreto de gobierno digital, el de interoperabilidad, el plan de conectividad y comunicaciones, el despliegue de fibra óptica y las regulaciones 4G. Se verá. Dependerá de las circunstancias y de qué pase en 2023. Ahora lo importante es ponerle foco a esto y que se entienda que es una contribución con esta mirada de que la Argentina no debe perder ese rumbo. La agenda digital debe ser una política de Estado. Detrás de eso no tiene que haber ideología.