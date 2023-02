Anime: el servicio de streaming líder del rubro y su amplia biblioteca.

escuchar

¿Qué tienen en común los clásicos Dragon Ball, One Piece y Naruto, con los nuevos exponentes del anime moderno como My Hero Academia, Chainsaw Man y Spy x Family? Que todos están presentes en la mayor plataforma de streaming para los fanáticos del anime, Crunchyroll.

Con una propuesta innovadora y muy completa, este servicio por suscripción ofrece el mayor catálogo de series y películas licenciadas, con más de 1.000 títulos como Attack on Titan, Boruto: Naruto Next Generations y Overlord, junto con nuevas series como Mob Psycho 100 y Blue Lock.

Además, Crunchyroll ya está preparado para este nuevo año que comenzó. Durante esta temporada 2023, hubo grandes estrenos: The Angel Next Door Spoils Me Rotten, Cardfight!! Vanguard will+Dress temporada 2, D4DJ All Mix, The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady, High Card, NIJIYON ANIMATION, Technoroid OVERMIND, TRIGUN: THE STAMPEDE, NieR:Automata Ver1.1a y Oh, Suddenly Egyptian God Season 2.

Entre sus principales diferenciales, la compañía –que ya tiene más de 10 años de presencia en América Latina– ofrece simulcast, es decir que los espectadores pueden disfrutar de los nuevos episodios de las series inmediatamente después de su estreno en Japón y con subtítulos y doblaje en español.

También cuenta con “Jueves de Doblaje”, donde todas las semanas se suben nuevos episodios doblados de las series y películas favoritas de los fanáticos como Dragon Ball, Dragon Ball Z, la película Jujutsu Kaisen 0, Haikyu!!, Tower of God, Bungo Stray Dogs, To Your Eternity y más. Sirviendo a millones de usuarios activos en todo el mundo, este servicio se puede disfrutar en más de 15 soportes distintos, incluyendo smartphones con iOS y Android, así como también Apple TV, Roku, PC y consolas de videojuegos.

Un servicio completo

Actualmente, Crunchyroll ofrece dos tipos de suscripciones, además de una prueba gratuita de 14 días. Por un lado, está la suscripción FAN. Sus beneficios son: ningún tipo de publicidad, acceso ilimitado al catálogo de Crunchyroll, nuevos episodios una hora luego del estreno en Japón, cientos de capítulos de docenas de títulos diferentes y está disponible en un dispositivo al mismo tiempo.

Por otro lado, MEGAFAN cuenta con todos los beneficios anteriores, sumo que se encuentra disponible en cuatro dispositivos al mismo tiempo y el contenido puede disfrutarse sin conexión a internet.

