Ante la escasez de gasoil, el presidente de Transportistas Unidos advirtió: “Está en riesgo el abastecimiento de mercadería a lo largo y ancho del país”

Santiago Carlucci, presidente de Transportistas Unidos de Argentina, se refirió hoy acerca de cómo afecta a un sector de los choferes de camiones la escasez de gasoil, que se agravó en la última semana según un relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). “Está en riesgo el abastecimiento de mercadería a lo largo y ancho del país”, dijo y sostuvo que hay cupos de hasta 100 litros que no alcanzan para cumplir con los recorridos totales y que los consiguen uno de cada cinco transportistas.

“Es muy problemático, se pensó en un principio que era un problema momentáneo que se iba a solucionar a corto plazo, pero se viene extendiendo en el tiempo. Se está poniendo en riesgo el abastecimiento seguro de mercaderías a lo largo y a lo ancho del país”, explicó Carlucci en declaraciones radiales.

En cuanto a la respuesta de las autoridades a sus reclamos de regularizar el abastecimiento, explicó que “no hay respuestas concisas, se tiran la pelota entre uno y los otros, entre el Ministerio [de Economía], la Secretaría de Energía y los estacioneros”.

“A los camiones les dan entre 50 litros, 100 litros en la mejor de las ocasiones, pero un camión consume promedio 40 litros de gasoil cada 100 km, o sea, prácticamente [con ese cupo] no podés trabajar”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

Además, dijo que a eso se le suma que en el sector del transporte hay costos fijos que cubrir que “son muy altos que mantener”. En ese sentido, señaló: “Cuando producimos la mitad o menos de lo que tenemos que producir es donde empiezan a generarse los inconvenientes porque se paran los camiones y se rompen por falta de mantenimiento. Tenemos un gobierno ausente”.

Ante la pregunta de por qué no hay un reclamo del gremio de camioneros al respecto, dijo: “Hay un silencio muy profundo desde varios sectores”.

Según Carlucci, esto se explica ya que “en el sector de transporte hay una realidad que pocos conocen” y que “hay gente que sigue teniendo combustible a pico libre o estaciones de servicio con clientes con cuenta corriente a los que les venden granel, a un precio más caro o al mismo dependiendo por la cantidad que consumen”.

Carlucci aseguró que quienes más se perjudican con los cupos y el escaso abastecimiento son “los camioneros que son independientes y no están nucleados a entidades o federaciones”. Así, cerró: “A ellos no les venden. En las pocas estaciones que se puede conseguir algo más de 100 litros, tiene que ser al contado, no se puede pagar con crédito o débito. Los obligan a andar con un volumen grande de dinero en los camiones, lo que conlleva eso a un tema de seguridad. Es vergonzoso”.

Según se supo ayer, el suministro de gasoil es cada vez más escaso en el país y ya 19 provincias presentan distintos problemas de abastecimiento. Además, en el 66,1% de las rutas nacionales es donde más se siente la intensidad de los inconvenientes, algo que se extiende al 23,4% de los centros poblados y el 10,5% de las rutas provinciales.

Estos datos se desprenden de un relevamiento entre sus socios realizado por la Fadeeac y refleja cómo se viene agravando esta problemática.