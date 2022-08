Ante las dudas que persisten, ¿cuánto esperarán los mercados?

El plan anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, no es la panacea, pero plantea puntos interesantes. Hay un tono más moderado y menos agresivo con los sectores productivos. Fuera de las novedades respecto a la quita de subsidios, no aparecen señales fiscales robustas. Ese tema generaba la mayor expectativa en el mercado y, entonces, se pone en duda la continuidad de la recuperación de los activos argentinos. No obstante, se sabe que las políticas de recorte de gasto no suelen anunciarse con bombos y platillos.

Incertidumbre sobre el efecto fiscal del nuevo plan

Alcanzar la meta de déficit primario 2,5% del PBI en el año tiene implícita una meta de 1,4% del PBI para el segundo semestre, luego de un déficit acumulado de 1,1% en el primer semestre (1,4% del PBI si se excluye el “truco contable”). Massa se concentró en los subsidios energéticos, cuyo impactó mayor será recién en 2023. Este recorte podría alcanzar un ahorro de 0,9% del PBI. Por otra parte, Massa prometió que no habría más adelantos transitorios este año, pero dejó dudas respecto al programa financiero.

Orden y límite a la asistencia, ¿es algo creíble?

El tono más moderado y la intención de darle importancia a la cuestión fiscal plantea la vuelta a un ‘status quo argentino’, que difiere con una radicalización de la política económica. Pero tal como está, el plan no garantiza la continuidad del fuerte rally de la semana pasada, cuando el precio promedio de los globales argentinos trepó un 26%. Si el mercado no corrobora la ejecución de las señales fiscales, la tensión volverá a escena. Los Globales argentinos permanecen por debajo de los $25 (nivel previo a la salida de Guzmán).

Los desafíos en cuanto a la deuda en pesos

El ministro aclaró las dudas que surgieron tras los rumores de un canje de deuda en pesos. Dijo que se buscará reducir el vencimiento de deuda local de los próximos tres meses, canjeando instrumentos por títulos más largos. Sin embargo, el compromiso de adhesión del 60% anunciado es una obviedad. El aumento de las tenencias en manos públicas de la deuda del Tesoro reducen la relevancia del anuncio. Estimamos que el sector público posee el 57,1% de los vencimientos de agosto a octubre. El real desafío está sobre el otro 42,9%.