Arrancó el plan para recomprar puts, pero el Banco Central no deja ver el acompañamiento de los bancos

El Banco Central (BCRA) abrió la rueda electrónica de negocios por la que convoca a los bancos a rescindir las opciones de liquidez (puts) sobre $17 billones de títulos públicos que les había vendido (para que no dejaran de comprarle papeles de deuda al Tesoro cuando no tenían demanda del resto de los inversores). Pero el mercado no podrá saber el acompañamiento que la propuesta tiene de parte del sistema financiero, ya que la entidad comandada por Santiago Bausili optó por ocultar el monto de ofertas que recibe.

De momento, lo único que se puede observar es que los bancos cargaron una cantidad importante de órdenes para rescindir ese privilegio que les habían concedido, pero como esa información dejó de ser acompañada por los montos involucrados, no se puede saber su avance.

Bueno por ahora BCRA ocultó las cantidades de offer para que no le contemos las costillas y no sepamos monto que los bancos le venden de puts. Hay mucha cantidad de ordenes, pero para montos habrá que esperar a que lo informen. pic.twitter.com/JSMQ5QgJTe — Target 🎯 (@TargetDeMercado) July 17, 2024

“Por ahora, el BCRA ocultó las cantidades de offer para que no le contemos las costillas y no sepamos el monto que los bancos le venden de puts. Hay mucha cantidad de órdenes, pero para ver los montos habrá que esperar a que lo informen”, explicó mediante un posteo en la red X un operador identificado como Target que venía siguiendo el tema.

Su afirmación, que LA NACION pudo corroborar mediante consultas con otros operadores de mercado y bancos, parece confirmar que la idea oficial es divulgar la aceptación que la propuesta tuvo luego de cerrado el plazo de recepción de ofertas. Incluso desde el BCRA anticiparon anoche que los datos podrían divulgarse días después del concluido el plazo de cierre, mañana a las 16 horas.

“En principio, todo sería parte de la comunicación del nuevo esquema que arranca el lunes, con las operaciones de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi) y el anuncio de la nueva tasa de política monetaria”, señalaron.

El BCRA había convocado anoche a esta subasta a través de la Comunicación “B” 12847 para cumplir con el plazo del “miércoles”, que había anticipado en entrevistas el presidente Javier Milei. Mediante dicha norma, invitó a los bancos a participar de dos ruedas “RSTP” del sistema Siospel -de negociación electrónica- a desarrollarse hoy y mañana desde las 11 y hasta las 16.

El precio al que se rescindirá cada contrato “reconoce a los tenedores de dichos instrumentos un valor equivalente a la prima en pesos pactada oportunamente, proporcional a la cantidad de días remanentes hasta la finalización de cada contrato, e incrementado conforme la variación del índice CER (ajuste por inflación) desde la fecha en que fue abonada hasta la fecha de liquidación de la rescisión”.

“Claramente, esto implica que el BCRA compensa a los bancos pagando un monto mayor al que recibió oportunamente por las primas”, explicaron desde la consultora Outlier, por lo que esperan amplia adhesión.

La única duda que tienen se debe a que hay entidades que pueden resistir a resignarse a “quedarse con títulos en el patrimonio que podían venderle en paquete al BCRA a precio de mercado (y en muchas ocasiones bonos no tan líquidos) sin tener que preocuparse por la liquidez o el impacto en precio de mercado. Es decir, los bonos que hasta ayer podían deshacerse (con las opciones americanas) con un mero ejercicio, ahora son bastante más ilíquidos”, apuntaron.

Como había adelantado días atrás LA NACION, la meta oficial está sobre los puts denominados “americanos”, que protegían el 76% del total de la deuda que cuenta con esta garantía de recompra ejercible en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, lo cual complicaba todo tipo de avance en pos de un desarme del cepo, ya que implica una emisión potencial e imprevisible por unos $13 billones, cifra equivalente al 62% de la Base Monetaria (BM).

El resto son puts “estilo europeo”, contratos que son iguales a los otros, pero ejercibles sólo en una fecha predeterminada de antemano, lo que permite mayor previsión.

De hecho, el BCRA establece taxativamente en la convocatoria lanzada que “será condición para la rescisión de las opciones de liquidez diferidas (aquellas que solo se pueden ejercer el último mes antes del vencimiento del subyacente), rescindir en forma simultánea la totalidad de las opciones de liquidez no diferidas que posea dicha entidad”.

Eso quiere decir que “no podrán rescindir puts europeos sin antes rescindir la totalidad de los puts americanos que tengan”, tradujo el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.

Lo llamativo de la oferta oficial es que tendrá un efecto monetario inicial expansivo en momentos en que el Gobierno debió hacer malabares para explicar que quiere acelerar el retiro de pesos del mercado , al comprobar que la recuperación de las reservas se hará desear más de lo previsto por falta de aportes externos.

“Al pagar, el BCRA deberá emitir, aunque habrá que ver qué hacen los bancos con esa liquidez que les vuelve. De ir a financiamiento neto vía Lecap o Lefi, que luego terminan depositados por el Tesoro en el propio BCRA o a pases, el movimiento expansivo quedará compensado al costo de la tasa de devengamiento correspondiente”, apuntaron al respecto desde Outlier.

La duda está respecto de los bancos que, en todo caso, no acepten rescindir. Hay que recordar que el BCRA hizo un llamado a rescindir los contratos que había cedido, evitando mencionar una “recompra”. Cuidando la terminología, prefieren hablar de un “resarcimiento económico” por allanarse a resignar un derecho adquirido.

Para mitigar riesgo de mercado los bancos pueden dejar valuados los títulos en cartera de inversión, pero igualmente implica un mayor riesgo de crédito a finish. Por último, les queda el riesgo de liquidez que pueden administrar al igual que lo hacen con el resto de su cartera. — Target 🎯 (@TargetDeMercado) July 17, 2024

Esa norma ya había estipulado que, “si el banco rescinde el put, conserva por hasta 12 meses posteriores a la amortización del título protegido parte del atractivo/utilidad del put: es decir que el bono cubierto no compute en los límites de exposición al Tesoro”, tradujo el economista Gabriel Caamaño, director de Estudio Ledesma.

Por lo pronto, LA NACION pudo averiguar, de consultas con varias fuentes oficiales, que el Gobierno está dispuesto a que la operación que el BCRA llevará adelante en las próximas 48 horas sea acompañada luego por una convocatoria del Tesoro a un canje de estos papeles que los bancos deben conservar ya sin puts por otros de menor plazo, para disminuir el temor que hay entre varios banqueros relacionados con el manejo de la liquidez.

“La operación será secuenciada, porque una parte es responsabilidad del BCRA, pero otra es del Tesoro”, admitieron, y deslizaron: “Claro que para que la segunda parte se haga realidad tendrá que haber funcionado la primera”.

