Daniel Artana: "Festejamos que bajamos de 3,8% a 3,2% la inflación y no es para festejar, es para llorar"

"Festejamos que bajamos del 3,8% al 3,2% la inflación y no es para festejar, es para llorar", dijo el economista, Daniel Artana, quien sostuvo que, cuando se mira la inflación se tiene que mirar la general y la núcleo, donde esta última estuvo en octubre pasado por debajo de la general, mientras que en noviembre anduvo bastante por arriba. El economista también hizo un recuento de los problemas económicos, las decisiones políticas y la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán, durante este Gobierno.

"La inflación de noviembre no fue mejor que la de octubre porque saca los productos estacionales y los regulares. La de noviembre sigue siendo un dato estrafalario. Es lo que tienen los países desarrollados en dos años y nuestros vecinos en un año, nosotros lo tenemos en un mes", indicó durante una entrevista en Radio con Vos. Según extendió el Presupuesto 2021 plantea un déficit antes del pago de intereses del 4,2% sobre el PBI del 60% que será financiado con emisión monetaria.

"Otros países de la región están mucho mejor que nosotros porque pueden emitir deuda al 2% o 3% a tasas anuales en dólares. Todos esos países, con excepción de Bolivia, proyectan para el año que viene, según el Fondo, un déficit primario menor que el argentino. Nosotros tenemos una situación peor que el resto de los países: tenemos menor margen de maniobra para financiar ese déficit con deuda y estamos planteando más. Ninguno de los otros países, independientemente de lo que vayan a emitir de deuda con maquinita, tiene la situación inflacionaria que tiene la Argentina, con la excepción de Venezuela, ninguno tiene inflaciones de 30 y pico por ciento", apuntó.

"Estamos llegando al 50% anual en el último trimestre del año. Eso debería llamar a cierta moderación. Ese presupuesto que planteó el equipo económico o el Poder Ejecutivo es demasiado deficitario y demasiada maquinita. En las discusiones con el Fondo, el Gobierno estaría planteando ir a un déficit fiscal más bajo, no sabemos cuánto más bajo del Presupuesto y después dijeron que van a financiar con deuda una parte de la proporción mayor de la que tenían prevista", señaló.

Sobre la gestión de Guzmán en el Gobierno dijo: "Los equipos económicos en la Argentina reman en dulce de leche porque la política no ayuda", resaltó y agregó que, el equipo económico "tiene que lidiar con la tentación de los políticos de querer gastar lo que no hay".

"Cuando se está en el medio, si logra una renegociación de la deuda muy exitosa, cosa que no hubo holdout, el problema se resolvió, fue una cosa muy chiquitita, es decir, la noticia duró una semana. Eso no es culpa del equipo económico, sino de la política que mete la cola, en el medio de donde uno trata de resolver problemas, como el de Vicentin y una metida de ruido permanente que no afloja, como los impuestos a las grandes fortunas que están mal diseñados y están superpuestos. Es difícil trabajar desde el equipo económico con una coalición tan distinta con los temas centrales de la política", observó.

Para el economista, si se miran los datos en materia económica y en salud, "en la Argentina no nos fue bien", ya que dentro del equipo económico, "se toma como un dato porque lo que se toma con la recesión y la pandemia no depende de los equipos económicos si no de otros niveles".

Por otro lado, señaló que la inflación va a depender de lo que haga el Gobierno y los sucesivos: "Llevará 5 años reducir los niveles de la inflación acordes a los que tienen los países de la región, pero eso puede ser muy optimista", dijo. "La clave está en no seguir subiendo escalones. Es un número alto 3,2% y uno tiene que evitar, si eso es posible y el Gobierno modera la situación fiscal del año que viene, le va a permitir devaluar menos del tipo de cambio oficial, si no la otra opción es atrasar el tipo de cambio, pero para eso no tienen muchas reservas. Todo parece indicar que para el año que viene la inflación va a ser más alta de la que está en el Presupuesto", respondió.

"Para cumplir con el Presupuesto tienen previsto un aumento de tarifas y hoy lo tenemos en algunos portales al jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) diciendo que no está definido el aumento de tarifas. Es decir, no sabemos por qué el Gobierno vive con espada corta: quiere quedar bien con todo el mundo, pero no tiene plata. Si no suben las tarifas, ¿quién va a poner la diferencia?", destacó.

