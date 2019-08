Atónito, Wall Street ahora quiere conocer los planes de Alberto Fernández

Crédito: Richard Drew

WASHINGTON.- Nadie la vio venir, y nadie sabe tampoco qué esperar. Wall Street quedó atónito ante la nueva realidad política y económica que dejaron las primarias en la Argentina, un escenario impensado -y, sobre todo, indeseado-, que desató temor, pesimismo y puso el mismo interrogante en mente de todos: qué cambios imprimirá Alberto Fernández, a quien ya ven como futuro presidente, en el rumbo económico del país.

El azote de los inversores al país tras el inapelable veredicto de las urnas arraigó también las preocupaciones por la gobernabilidad y la transición política. Wall Street prefería que ganara Macri, pero ahora, con los votos contados, le soltó la mano del todo: la atención ahora está puesta en Fernández, y en una una transición que muchos ya ven en marcha.

El vértigo de la crisis llevó a que muchos informes que se despacharon a primera hora quedaron obsoletos en apenas un par de horas. Un informe del banco de inversión JP Morgan indicaba que, ante la enorme victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la probabilidad de una "discontinuidad de políticas" era mucho mayor y eso elevaría la presión "sobre los mercados financieros". Unas horas después, el dólar superaba los $60 y algunas acciones argentinas en Nueva York caían más del 50%.

"La presión sobre los mercados financieros va a aumentar sobre una probabilidad mayor de discontinuidad de políticas", anticipaba el trabajo.

El banco de inversión Goldman Sachs dijo que el resultado de la elección es "casi irreversible", y recomendó a inversores que focalicen su atención en "cualquier indicio sobre los lineamientos amplios de la agenda económica de una probable administración de Fernández-Kirchner".

"No había ninguna expectativa de este resultado", se sinceró un director de un fondo de inversiones. Había hablado con un encuestador de primera línea unos días antes de la elección y le había dicho que el presidente Mauricio Macri tenía más chances de ganar que Fernández, que tenía una maquinaria electoral "muy sólida" y bien armada. "Se ve que no sirven para nada las encuestas. No se puede tomar decisiones en función de lo que muestran", se lamentó.

Ahora, una de sus preocupaciones centrales es quién será el canciller de Alberto Fernández, ante el rol clave que juega Estados Unidos en el acceso al financiamiento externo y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Todavía no hemos visto ninguna declaración de ellos tratando de llevar tranquilidad", dijo.

Siobhan Morden, directora Ejecutiva de Amherst Pierpont Securities, también lamentó que las encuestas hayan errado tanto. A la hora de hablar sobre el resultado, fue contundente: " Game over", dijo. "Ahora sólo me importa cuándo Fernández va a decir o hacer algo, y cuán efectivo será el Banco Central en controlar el traslado a precios de la devaluación", agregó.

También pidió certezas sobre el futuro gobierno y un plan coherente: "El estrés del mercado continúa porque no tenemos ninguna certeza de Fernández. ¿Cómo reempaca y rebautiza la austeridad? ¿Cómo reinventa la austeridad? Necesita un superávit, y cómo se logrará dado que los votantes dicen que quieren este modelo. Ese es el mayor desafío que enfrenta Fernández. No tenemos claridad sobre sus asesores económicos. No hay otra avenida. Fernández podría heredar una economía que es ingobernable a menos que presente un plan coherente", agregó.

Diego Ferro, inversor argentino en Nueva York, dijo que el resultado de las primarias era "bastante lógico" dado el enorme deterioro de la economía. Ferro planteó algunas inquietudes sobre Alberto Fernández: cómo manejará el vínculo con La Cámpora y el kirchnerismo duro, y hasta qué grado mantendrá el avance institucional de Macri, y qué tipo de peronismo ofrecerá."El peronismo cambia y se adapta a las circunstancias", dijo Ferro.

"No hay lugar para el populismo de los K del boom de las commodities. El gradualismo falló y ahora hay que hacer los deberes", apuntó.