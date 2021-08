Aumentan los aportes jubilatorios: desde cuándo, cuánto y para quiénes

A partir de septiembre, el aporte previsional de la categoría más baja del régimen de autónomos será de $4656, en tanto que el descuento salarial máximo para los recursos que se derivan a los sistemas jubilatorio y de salud será, en el caso de los empleados bajo relación de dependencia, de $48.236,25, en lugar de los $42.918,62 vigentes hasta este mes.

Como efecto de la aplicación de la fórmula de movilidad, esas variables se incrementarán en un 12,39%, es decir, en el mismo porcentaje en que, según anunció oficialmente ayer la Anses, subirán las jubilaciones, pensiones y las asignaciones por hijo. El reajuste se hace con frecuencia trimestral, por lo que los nuevos montos regirán hasta noviembre y volverán a subir en el último mes del año.

En el caso de los trabajadores autónomos, el aporte de la categoría I aumentará de $4143 a $4656 y el de la II, de $5800,12 a $6519. En la categoría III, en tanto, se contribuirá con $9313, en lugar de los $8285,94 actuales, en tanto que los aportes de las categorías IV y V se incrementarán de $13.257,52 a $14.900, y de $18.229 a $20.488, respectivamente. Las cifras todavía no fueron oficializadas, por lo que podría haber algunas diferencias por el redondeo.

Según los datos más recientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los autónomos eran 379.954 en mayo de este año, un 4,8% menos que en febrero de 2020, el mes previo al inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

Descuentos salariales

Para los asalariados, se incrementa el monto de la remuneración tope para hacer el cálculo de los aportes con destino al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI; por los tres conceptos el descuento es del 17% del salario bruto. La cifra pasará de lo $252.462,5 vigentes desde junio y hasta este mes de agosto, a los $283.742,60. Así, el valor del descuento salarial será más elevado para quienes tengan remuneraciones superiores a la primera cifra mencionada. Y para quienes tengan un sueldo bruto igual o mayor al segundo monto, el aporte previsional (de 11%) será de $31.211,69, y tanto el de la obra social como el que se destina a financiar al PAMI (de 3% cada uno) se elevarán a $17.024,55. Así, esos salarios tendrán un descuento de $48.236,25, en lugar de los $42.918,62 actuales.

Para los empleados bajo relación de dependencia con sueldos inferiores a los $252.462,5 no habrá ningún cambio, y lo mismo ocurrirá en el caso de los monotributistas. En este último caso, en rigor, desde este mismo mes de agosto rigen nuevos montos de la cuota a abonar, por todo concepto, solo para quienes se hayan recategorizado, en función de la nueva tabla de valores del régimen que fue aprobada recientemente por ley (para ese trámite hay tiempo hasta el 17 de este mes). Pero esas modificaciones no tienen que ver con la suba de las jubilaciones, sino con las modificaciones al régimen en particular.

La movilidad jubilatoria, en realidad, sí tiene incidencia sobre los valores del esquema del monotributo, porque tanto las cuotas a pagar mensualmente como los valores de las facturaciones máximas permitidas se actualizan según la suba de los haberes previsionales. Pero el reajuste se hace en este caso una vez al año, según lo previsto por ley. Así, en enero de 2022 las variables aumentarán en el mismo porcentaje de la suba que hayan acumulado las prestaciones jubilatorias durante todo 2021 según la fórmula de movilidad.

El próximo reajuste de las jubilaciones y, por lo tanto, también de los aportes de autónomos y de asalariados de ingresos más altos, será en diciembre. Entonces, podría aplicarse un tope, según cómo le haya ido en un año a la recaudación total de los recursos que se destinan a financiar los pagos de la seguridad social. La fórmula para la recomposición de las jubilaciones no tiene piso (con lo cual, no garantiza que se mantenga el poder de compra de los haberes), pero sí tiene un techo.