En julio se patentaron 30.288 vehículos

El número de autos 0km patentados durante julio ascendió a 30.288, lo que representó una baja del 39,3% interanual y del 18,8% respecto del mes anterior."La oferta tiene grandes problemas para reponer los vehículos vendidos, lo que ya genera consecuencias financieras y una merma de la actividad", alertó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) en su informe mensual.

En julio se patentaron 30.288 unidades contra las 49.862 del mismo mes de 2019 y los 37.297 vehículos registrados de junio.

De esta manera, el acumulado de los primeros siete meses del año llevó el nivel de ventas a los 183.693 autos con una caída del 38,7% frente al mismo período de 2019.

"Julio fue un mes sumamente complicado, con un 18,8% menos de patentamientos que junio y la principal causa es la falta de reposición de las unidades de los stocks de los concesionarios", afirmó el presidente de Acara, Ricardo Salomé.

Según el ejecutivo, "se está trabajando con muy poca previsibilidad y en un mercado donde la limitada demanda no se puede satisfacer a través de la oferta, lo que genera consecuencias financieras y económicas que son inmediatas".

"A eso se suma la merma de actividad en los talleres que trabajan a un 35% de su capacidad, con estructuras y costos fijos que aceleran las pérdidas económicas de nuestras pymes y la gran mayoría sin cobrar los ATP por las regulaciones", agregó.

Para Salomé, es necesario "revertir con urgencia estas situaciones que colocarían al sector en un 2020 con menos de 270.000 vehículos, donde ya se venía de un 2019 muy malo de 460.000 unidades".

"Seguimos apostando al trabajo de todo el sector con el Gobierno para poder revertir esta situación, la única forma en que casi 2000 empresas pymes nacionales, que emplean a más de 75.000 familias, puedan seguir subsistiendo", completó.

Por su parte, el secretario de la entidad, Rubén Beato, manifestó su preocupación por el futuro a mediano y largo plazo de la Industria automotriz. "En agosto el mercado podría estar cercano a los 23.000 vehículos, lo que es una situación ya de total fragilidad con respecto a la sustentabilidad de nuestros negocios", dijo.

.

"Necesitamos más visibilidad por parte de los actores de la Industria, con respecto al aprovisionamiento ligado a la importación de vehículos y autopartes para los clientes argentinos. Estas cifras ponen en alerta las cifras de recaudación tributaria donde por cada dos vehículos vendidos, uno es para impuestos", cerró.

Los modelos más vendidos fueron la Toyota Hilux (1574 unidades, 5,5% de participación), el Chevrolet Onix (1512, 5,3%), la Volkswagen Amarok, 1376, 4,8%), el Fiat Cronos (1211, 4,3%), el Volkswagen Gol Trend (1098, 3,9%) y la Ford Ranger (1007, 3,5%).

También hay falta de stock en usados

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en julio se vendieron 147.252 autos usados, una baja del 11,51% comparado con igual mes del año pasado (166.401 unidades) y una suba del 15,01% frente a junio (128.037 unidades).

En tanto, en los primeros siete meses del año se vendieron 744.163 unidades, un 24,11% menos que en igual período de 2019 (980.560 vehículos).

"Viendo los números finales del mes, es indudable que la baja del 11,5% está dada, sin ninguna duda, por los primeros 20 días de julio donde estuvieron cerrados los locales en el AMBA, siendo que el 50% de las ventas a nivel país se realizan en estos distritos", dijo el presidente de la CCA, Alberto Príncipe.

"Los únicos 10 días en que se los comercios de autos usados pudieron trabajar en el AMBA, realizaron operaciones, pero no tanto como se pensaba. Hubo muchas consultas pero sobre productos muy específicos. Con respecto al interior, en la mayoría de las provincias las agencias vendieron prácticamente igual volumen que en un buen mes de enero o febrero. Si no se comercializó más es porque ya no quedaba stock. Como en junio, se trabajaron muy bien los autos seminuevos y, en ciertas localidades, modelos desde el 2000 en adelante", agregó.

Según Príncipe, "la reposición está complicada y en ciertas provincias es crítica". "La gente compra con dólares o efectivo. La entrega del auto usado en las transacciones se ha reducido considerablemente. Además, la gente no financia, no quiere endeudarse", completó.

Los 10 usados más vendidos en julio fueron el VW Gol y Trend (9983), el Chevrolet Corsay Classic (5543), la Toyota Hilux (4190), el Renault Clio (4159), el Ford Fiesta (3614), el Fiat Palio (3254), la Ford Ranger (3238), el Ford Focus (3162), el Ford Ka (3023) y la Ford EcoSport (2901).