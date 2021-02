Baglini, mucho más que un teorema que no es tal

Raúl Baglini Fuente: LA NACION

Recordar a Raúl Baglini por el "teorema" asociado con su apellido equivale a recordar a John Maynard Keynes porque dijo que "en el largo plazo estamos todos muertos", o a Federico Pinedo porque aprendió alemán para poder leer El capital, de Karl Heinrich Marx, en idioma original. Baglini fue mucho más que el referido teorema, que no es tal, que probablemente no lo descubrió él y cuyo valor principal es que puede ser... ¡falso! Algún correligionario suyo debería tomarse el trabajo de documentar la importancia que tuvo, dentro del radicalismo y en el Congreso (fue diputado entre 1983 y 1993 y senador entre 2001 y 2003) quien, con sentido del humor, tras perder una elección de gobernador en Mendoza, decía que estaba "privatizado por decisión pública".

Sobre teoremas en general, y el de Baglini en particular, conversé con el italiano Giuseppe Ludovico Lagrangia (1736-1813), quien, por simpatía con sus ancestros franceses, es conocido como Joseph Louis Lagrange. Su padre quería que estudiara derecho, pero se volcó hacia las matemáticas luego de leer un trabajo que Edmund Halley publicó en 1693 sobre el uso del álgebra en óptica.

En 1787 se trasladó a París, sobreviviendo a la Revolución Francesa porque, según él, "uno de los primeros principios de los hombres sabios consiste en acomodarse rigurosamente a las leyes del país donde se vive, aunque sean irrazonables".

-Usted es muy popular entre los economistas por los multiplicadores asociados con su apellido. ¿De qué se trata?

-Sydney Naphtali Afriat lo explicó de manera nítida, aunque inevitablemente técnica. Para maximizar el valor de una función F, que depende de varias variables X, sujeta a restricciones, propuse introducir nuevas variables U, los multiplicadores asociados con las restricciones. Dichos multiplicadores tienen significación económica, porque miden el valor marginal del recurso cuya escasez viene dada por la restricción. Por consiguiente, el método constituyó una herramienta natural dentro de la revolución marginalista, y el multiplicador -también denominado precio sombra o valor implícito- se convirtió en un componente esencial del lenguaje económico.

-Lo consulto a propósito del denominado "teorema de Baglini", que me gusta enunciar en los siguientes términos: "Cuanto más te acercás al ejercicio de una responsabilidad ejecutiva, más te alejás de las utopías y te arrimás a la realidad". Lo cual, dicho sea de paso, se aplica en múltiples órdenes de la vida. Los solteros tienen ideas brillantes sobre la vida matrimonial?

-Antes de analizar si lo de Baglini es un teorema u otra cosa, déjeme decir que muy probablemente Raúl no fue el primero que lo dijo. Apuesto que el enunciado se puede encontrar en Platón, Maquiavelo o Alexis de Tocqueville, lo cual no le quita mérito. Robert King Merton documentó que, en el plano científico, los descubrimientos y los inventos realizados simultáneamente por varios autores no son una mera curiosidad (la revolución marginalista es un buen ejemplo de ello). Al hecho de que determinada afirmación no siempre se asocia con el primero que la planteó, George Joseph y Stephen Mack Stigler la denominaron la "ley de eponimia".

-¿Lo de Baglini es un teorema?

-Imre Lakatos afirma que, salvo que tenga fallas lógicas, todo teorema es cierto en los términos en los cuales fue formulado, y falso en condiciones más generales. Ejemplo: en espacios planos el teorema de Pitágoras no puede no ser cierto. En un mundo en que los factores productivos no se mueven internacionalmente, pero los bienes sí, Paul Anthony Samuelson mostró las condiciones bajo las cuales el libre comercio iguala el precio de los factores en los distintos países. Su teorema no prueba la referida igualación, sino lo que tendría que ocurrir para que se verificara. Que tales condiciones están lejos de la realidad explica por qué los salarios son tan distintos en Estados Unidos, la Argentina y Kenia. En una palabra, en términos estrictos ningún teorema puede ser falso.

-¿Está usted devaluando lo que dijo Baglini?

-Por el contrario, lo estoy revaluando. No nos distraigamos discutiendo si su afirmación es un teorema en sentido estricto o laxo. Después de todo, el principio de la "mano invisible" de Adam Smith, recién en 1976 fue planteado como teorema por Julio Hipólito Guillermo Olivera, y por Samuelson, a propósito del 200 aniversario de la publicación de La riqueza de las naciones. Precisamente, la importancia de la afirmación de Baglini, aunque parezca paradójico, es que puede ser falsa.

-Explíquese.

-La cuestión tiene gran actualidad. El gobierno presidido por Alberto Ángel Fernández, ¿cumple o viola lo que dijo Baglini? Interrogante que no se refiere exclusivamente al plano de la política económica, porque también resulta relevante en el de las relaciones exteriores.

-Pero concentrémonos en la política económica.

-Nunca les presto mucha atención a los dichos de las campañas electores, porque, coo bien dijo Otto Bismarck, nunca se miente tanto como antes de una elección, durante una guerra, o después de una cacería. Pero cabe preguntar por el realismo con el cual el actual gobierno encara la política económica.

-¿Qué otra cosa cabe esperar, a la luz de la pandemia/cuarentena?

-No voy a negar que en la Argentina, como en el resto del mundo, el Covid-19 obligó a adoptar medidas extraordinarias; pero tampoco nos pasemos del otro lado y pensemos que el coronavirus elimina las consecuencias de las medidas adoptadas. Ejemplo: se puede entender que haya sido necesario emitir mucho dinero, pero esto no quiere decir que, desde el punto de vista inflacionario, haya emisiones buenas y malas. Solo existen las emisiones que la población acepta, y las que no acepta.

-Deme otro ejemplo de la violación del teorema de Baglini.

-Congelar tarifas y alquileres, con tasas de inflación de 4 o 5 por ciento mensual.

-Baglini diría que quien tiene una responsabilidad ejecutiva aterriza por las buenas o por las malas. Es decir, o ajusta la política económica a las circunstancias que le toca enfrentar, independientemente de lo que había dicho en la facultad o en la campaña electoral, o la realidad lo sienta de un golpe y tiene que actuar en circunstancias más dramáticas.

-Estoy de acuerdo, pero...

-¿Pero qué?

-Usted razona en términos de funcionarios que tienen cierta idea del rumbo y que están esperando la oportunidad para corregir los desvíos. No lo descarto y espero que así ocurra, pero tampoco hay que descartar que la realidad se siga desbarrancando porque las autoridades no adoptan las decisiones sobre la base de una visión de conjunto. Ocupar puestos públicos sin prestarle atención a la gestión, puede ser una dinámica a la que deberíamos estar atentos.

-Don José, muchas gracias.

