Bajó el riesgo país y repuntaron los bonos

Fue por la mejora de expectativas para el pago por el AF20, que vence el próximo jueves

Sofía Terrile 8 de febrero de 2020

Por la mejora de expectativas para el pago del AF20, el jueves próximo -que se dio luego de que el Ministerio de Economía convocara ayer a una licitación para recaudar pesos-, el r iesgo país bajó 1,9% y los bonos soberanos repuntaron hasta el 5,44%.

El riesgo país descendió 37 unidades con respecto al valor de anteayer y se ubicó en los 1875 puntos básicos. Es una baja del 1,9%. En la semana el indicador retrocedió 140 unidades (6,95%).

Los bonos, en tanto, repuntaron hasta un 5,5%. El Bono Nación Argentina en pesos Badlar+200 con vencimiento en 2022 subió 5,44%; el bono del Tesoro nacional en pesos con ajuste por CER 1% con vencimiento en 2021 creció 3,25% y los Bonte 2026 avanzaron 3,18%.

En el caso de los bonos soberanos en dólares, los que más ganaron fueron el Bono Discount con vencimiento en 2033 (2,64%); el Bonar 2022 (2,25%) y el Bonar 2028 (1,23%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron tendencias mixtas. Las que más perdieron en la jornada fueron las de Mercado Libre (3,72%); Loma Negra (3,17%) y Despegar (2,88%). En tanto, las que más ganaron fueron las de IRSA Propiedades Comerciales (7,26%), Banco Macro (2,50%) y Cresud (2,21%).

En la plaza local, el Merval avanzó 0,99%. Los papeles que más ganaron fueron los de Ternium (3,71%), BYMA (3,65%) y BBVA (2,35%). En tanto, los que más perdieron fueron los de Transener (2,96%), Grupo Financiero Valores (2,72%) e YPF (1,25%).

El dólar blue se mantuvo estable en los $77,50. En tanto, el dólar MEP y el contado "con liqui", los tipos de cambio a los que se accede a través de la compraventa de activos financieros, mostraron tendencias dispares. El primero bajó 0,3% y cerró a $82,43. El segundo creció 0,5% y finalizó la rueda a $84,62.

Luego de un canje fallido por el bono AF20 (hubo solamente un 10% de adhesión para las alternativas que ofrecía el Ministerio de Economía) la cartera dirigida por Martín Guzmán reabrió ayer por la tarde una licitación de tres bonos que se liquidarán el mismo día en que debe pagarse el vencimiento del bono AF20.

La noticia se conoció cerca de las 15, y los bonos reaccionaron con leves subas. El AF20, el bono que vence el jueves que viene, avanzó 1,27%. "Después del anuncio, los bonos en pesos subieron. Los bonos en dólares ya venían avanzando", apuntó Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Eco Go. "La señal al mercado es que se está trabajando en el tema de la deuda, pero no son subas demasiado grandes porque todavía no hay ninguna propuesta contundente", añadió.

Para María Castiglioni, economista de C&T Asesores Económicos, la reacción de los mercados fue la esperable a una propuesta "sensata". Agregó que en este momento hay una especie de "aprendizaje" entre el Gobierno y los tenedores de deuda, y que las variaciones en el riesgo país y los bonos van fijando el ritmo de la negociación. "La propuesta de canje fracasó porque era perjudicial para los bonistas, y marcó lo que va a pasar con la negociación de la deuda que sigue: las propuestas demasiado agresivas terminan fracasando", dijo.

Añadió que no se puede descartar que haya volatilidad hasta que no empiece el tramo "duro" de negociaciones, en marzo próximo, cuando se lance la propuesta formal a los acreedores.