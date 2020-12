Conrado Estol: "Si no se puede mostrar que incluyeron un número suficiente de personas mayores de 60 años, la vacuna no sirve"

"Si no se puede mostrar que incluyeron un número suficiente de personas mayores de 60 años, la vacuna no sirve", dijo el neurólogo Conrado Estol. El también director del centro de salud, Breyna indicó que "la vacuna rusa no sirve, si no se está cortando la pandemia ni evitando muertes en la gente que tiene mayor riesgo".

El médico que estuvo en Comunidad de Negocios, el programa que conduce José Del Rio y que se transmite por LN+ sostuvo que la eficacia mayor al 90% no es tal si se midió solamente en gente de 18 a 60 años, que son, generalmente, personas que se enferman gravemente menos. "Eso tiene que demostrarse claramente y hasta la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) ha dado explicaciones cuando hubo alguna duda al público en general. La Anmat y el Gobierno, de alguna forma, tienen que hacer una comunicación muy clara si aprueban esa vacuna y termina viniendo acá", detalló.

Para el médico, la Argentina tiene que pensar como lo hizo Chile que en mayo compraron cuatro vacunas diferentes. "Tenemos que comprar diferentes vacunas. Hay que pensar que, por supuesto, disponible está solo la rusa, con los problemas que ya sabemos que tiene. AstraZeneca tenía solo una vacuna y venía bien; tuvieron un retroceso y van a hacer un nuevo estudio en 30.000 pacientes, pero van a terminar teniéndola", agregó.

Según el médico, la vacuna de Moderna que se va a empezar a aplicar en Estados Unidos, si bien es cara, es "buena", pero algunas veces "es mucho más barato decidir con la pandemia". "Para marzo, cuando se cumpla un año, vamos a tener 50.000 muertes en la Argentina, definitivamente, hay que hacer algo. Empezar a vacunar y entender que hasta esa fecha, lo que va a seguir haciendo la diferencia no es la vacuna, aunque empezáramos a hacerlo mañana: es el barbijo, la distancia y el cuidado en estas vacaciones lo que lo hará", señaló.

Para el especialista, la Anmat es una institución muy seria que, además, trabaja obligatoria y mandatoriamente con la FDA y EMA (Agencia Europea de Medicamentos) cuyos expertos trabajan bien. Además, indicó que aunque la FDA y el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés) pudieran ser influenciables por el presidente Donald Trump, ante la aprobación de la vacuna de Pfizer, "la Anmat solo va aprobar una vacuna si es aprobable".

"A Rusia fueron unas pocas personas, con todos los papeles en ruso, más allá de que tengan traductores y, a la FDA le llevó 20 días analizar la vacuna de Pfizer para aprobarla. Es complicadísimo analizar una vacuna. Si lo pueden hacer en tiempo récord sería fantástico, pero tenemos que conseguir alguna para vacunar el próximo mes. No importa si es el 27 de diciembre o el 15 de enero. No hace la diferencia", agregó.

El médico especificó que el permiso que otorgó el Gobierno bonaerense para hacer fiestas al aire libre con hasta 200 personas, no es ideal

El experto hizo hincapié en el uso del barbijo, y destacó que "es lo que más muertes ha disminuido" en todo el mundo. "Si en Estados Unidos usaran barbijo, de acá a marzo habría 70.000 muertes menos y, por la vacuna van a haber 20.000 muertes menos. O sea, el efecto del barbijo es indiscutible", sostuvo.

De acuerdo con la información que proporcionó el médico, en Estados Unidos están teniendo 250.000 infectados por día, es decir, un millón cada cuatro días. "Se están muriendo en estos día 3600 personas. ¿Sabés por qué? Está pasando por la falta de cuidados de los norteamericanos. La gente está relajada y harta, con toda razón porque son 10 meses de pandemia muy dura. Es necesario que usen barbijo", afirmó.

El médico especificó que el permiso que otorgó el Gobierno bonaerense para hacer fiestas al aire libre con hasta 200 personas, no es ideal. "(Que hayan) pocas personas en las fiestas y a los seres queridos hay que verlos por Zoom. El que pueda no irse de vacaciones que no se vaya. Hay que tener extremo cuidado porque hay un brote o tercera ola. Si se tienen los cuidados, el riesgo de infección baja mucho y si te descuidás hay infección y riesgo de muerte", sintetizó.

