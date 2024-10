Bausili se metió en la pelea entre bancos y fintech: “Hay que nivelar la cancha para que no haya rivalidad”

“No es normal que el Presidente del Banco Central (BCRA) abra el Argentina Fintech Forum”, dijo Mariano López, presidente de la Cámara Argentina Fintech, minutos antes de darle la palabra a Santiago Bausili. De hecho, en los seis años que se realiza el evento, es la primera vez que ocurre. En un auditorio repleto, que juntó a líderes de las billeteras de pago y del sistema bancario, el funcionario habló de “nivelar la cancha” entre los jugadores del mercado y así impulsar el crédito privado.

“Heredamos una cargada tensión, las fintech versus los bancos”, dijo en un momento de su discurso el presidente del BCRA. “Para nosotros, no”, lo atajó López, quien se encargó de hacer las preguntas al regulador. “No, pero existe. Nosotros no lo vemos de esa manera. No nos imaginamos cómo los bancos pueden crecer y competir sin la parte tecnológica, y probablemente la amplia mayoría de los proyectos tecnológicos tengan una vida muy limitada sin la parte financiera. Por eso, nosotros vamos a la complementariedad, hay que trabajar en nivelar la cancha para que no se produzca esta rivalidad. Que las reglas sean las mismas para todos y que sean justas, que sean un valor agregado y no un costo o impedimento”, completó el presidente del Central.

Para Bausili, ambas industrias se pueden unir para que vuelva el crédito a la Argentina, luego de que el país tocara un mínimo histórico. Según números oficiales, hasta el año pasado el crédito significaba cinco puntos del PBI, cuando entre 2017 y 2018 era de 18 puntos. “El crédito se podría triplicar, pero va a necesitar mucho tiempo de arreglo”, agregó. También adelantó que se está trabajando en un proyecto de Open Finance (Finanzas Abiertas), una iniciativa que también presentó la Cámara Argentina Fintech durante el evento, para que haya una apertura de los datos del sistema financiero.

Por otro lado, dijo que otra batalla que se tendrá que dar es que la industria deje de estar “sometida al regulador” y, en cambio, utilice al Banco Central como una herramienta. Para eso, animó a la fintech a que propongan proyectos e iniciativas, que marquen el horizonte sobre qué camino tomar y luego se analizará el marco normativo, pero pidió que no esperen “que el Gobierno les diga a dónde tienen que ir” y que se queden con la “timidez” de que “no nos dejan hacer esto o aquello”.

“Nosotros creemos que es mucho más sano tener un marco regulatorio estable y predecible, que no te sorprendan con nuevas normativas. Hay algunas cosas de la política financiera que no pueden ser predecibles, porque genero oportunidades de arbitraje y las reglas tienen que ser justas para todos. Pero todo lo que sean reglas del juego tienen que ser transparentes, predecibles. Si logramos un marco regulatorio estable, predecible y confiable, para las fintech será más fácil construir casos de negocios, levantar, capital, crecer, desarrollarse y contratar. Eso lo tenemos como objetivo del Central. El concepto más liberal posible, dentro de la responsabilidad de protección de los usuarios”, desarrolló.

Bausili también aprovechó su tiempo en el escenario para comentar el plan económico “conservador” que lleva adelante el Gobierno. En ese sentido, remarcó que pusieron el foco se puso en tres ejes: equilibrios fiscal, cambiario y monetario. Y que para eso el Ejecutivo se encargó de consolidar el superávit fiscal financiero, mientras que el Banco Central dejó de financiar al Tesoro. “En estos 20 años se emitieron 60 puntos del PBI”, remarcó, para explicar por qué había un excedente de pesos en las calles.

“Tampoco teníamos dólares, estábamos en reservas negativas, que quiere decir que el Banco Central [de la gestión anterior] se gastó los depósitos de la gente en intervenir en el mercado cambiario en US$6000 millones. Eso está contabilizado, se le deben US$5000 millones al Banco Central de China. Y después había US$50.000 millones de deuda comercial no contabilizada. Eso es un desequilibrio cambiario y teníamos que avanzar hacia una vida un poco más normal y resolver esos desequilibrios”, completó.

