BCRA vs fintech. La defensa de las empresas acusadas por tasas altas

La Cámara Argentina de Fintech, que agrupa a casi 200 compañías del sector -entre ellas, algunas incluidas en el sondeo del BCRA como Moni y Ualá- emitió un comunicado en el que se refirió al sondeo de la entidad monetaria y ratificó su "compromiso" con "la legislación argentina vigen

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 11:59

Las fintech, empresas que combinan finanzas y tecnología, se defendieron de las acusaciones del Banco Central, que ayer informó que detectó tasas superiores al 150% en algunas de estas empresas, y dijeron que "no es posible analizar el costo de las financiaciones" sin entender cada caso en particular, con sus plazos, clientes y modalidad de pago, entre otras variables.

La Cámara Argentina de Fintech , que agrupa a casi 200 compañías del sector -entre ellas, algunas incluidas en el sondeo del BCRA como Moni y Ualá- emitió un comunicado en el que se refirió al sondeo de la entidad monetaria y ratificó su "compromiso" con "la legislación argentina vigente".

"La operatoria dentro del marco legal de nuestro país es una de las condiciones que asumimos para desarrollar nuestras actividades al momento de comenzar nuestra cámara", dijeron las entidades agrupadas en esta institución.

Por otra parte, señalaron que "el cotejo liso y llano de las tasas de interés con sus correspondiente Costo Financiero Total asociado no conduce a comparaciones homogéneas de las que se puedan obtener conclusiones constructivas".

A su juicio, no es posible analizar el costo de las financiaciones "sin identificar plazos de repago, tipos de clientes (empleados en relación de dependencia, autónomos, monotributistas o pymes), modalidad de pago y segmentos de riesgos (determinado por comportamientos de pago anteriores)", entre otros muchos factores.

Si bien no todas las fintech dan créditos (por ejemplo, algunas solamente se dedican a pagos), un 25% de los socios se dedican a esta actividad, aclaró la Cámara Argentina de Fintech. Según el texto, la industria está conformada por empresas que responden a las necesidades "de un gran porcentaje de la población que no tiene acceso al crédito tradicional por no contar con el historial crediticio exigido por las instituciones bancarias tradicionales". En los últimos dos años, las firmas tuvieron más de 10 millones de clientes.

"En pos de la inclusión financiera, que continúa siendo materia pendiente en el país, las fintech dan soluciones a este problema, ayudando a individuos y empresas a iniciar, en segundos, la construcción de a su historial de pago y, de esta forma, tener la posibilidad de beneficiarse en próximas operaciones con menores tasas y/o mayores montos o plazos, incluso en los bancos", sigue el comunicado.

Por otra parte, señalaron que "el cotejo liso y llano de las tasas de interés con sus correspondiente Costo Financiero Total asociado no conduce a comparaciones homogéneas de las que se puedan obtener conclusiones constructivas".

"Celebramos el potencial que el BCRA reconoce a nuestro sector para profundizar la inclusión financiera y seguimos promoviendo un espacio de complementariedad", señala la institución. En este punto, se refiere a un extracto del comunicado de la entidad que lidera Miguel Pesce en el que se justifica el relevamiento al sostener que sigue "con atención el desarrollo de la actividad de las fintech " dado que tienen "el potencial de profundizar la inclusión financiera de la población".

El sondeo detectó que el 77% de las empresas que brindan créditos a través de aplicaciones móviles o plataformas de internet, genéricamente denominadas fintech, cobran a sus clientes un Costo Financiero Total (CFT) que supera el 150% nominal anual. El relevamiento oficial abarcó 46 fintech que tienen actualmente activas sus plataformas "en base a la información, ejemplos y simuladores puestos a disposición por las compañías".

El comunicado llegó en medio de una avanzada contra el sector. Hace algunas semanas, el Gobierno denunció penalmente a siete fintech por estafa y usura crediticia. Anunció que los mayores perjudicados por estas firmas serían jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).