Belocopitt: "Puede ser que vote a Alberto" 16:54

17 de octubre de 2019 • 23:21

Luego de hablar de un momento de "máxima incertidumbre" en el Coloquio de IDEA, Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, lanzó en Terapia de Noticias, por LN+ : "Puede ser que apoye a Alberto [Fernández]. Pero estamos en un final muy difícil. Creo que ha habido un esfuerzo enorme de muchos funcionarios de Macri para que las cosas salgan bien, y lamentablemente no salió", dijo.

"Nunca imaginé que íbamos a estar terminando de una manera tan complicada", resumió Belocopitt en una conversación desde Mar del Plata. Sin embargo, también argumentó que, aunque está golpeado por la desilusión de una oportunidad perdida, no tiene buenos recuerdos del pasado. "Yo terminé muy mal mi relación con el gobierno de Cristina, he sido muy crítico, he discutido la ley de medicina prepaga, hasta he hecho juicios", recordó Belocopitt.

"A Alberto lo conocí en su función de Jefe de Gabinete, le tengo un gran respeto y sé de su forma de trabajar, pero tengo las mismas dudas que la gente: si será él o no", concluyó.