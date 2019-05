Blejer: el FMI necesita del país porque "estamos en el mismo barco"

El economista y expresidente del Banco Central dijo que para las aspiraciones políticas de Lagarde es clave que la Argentina tenga éxito Crédito: Hernán Zenteno

CÓRDOBA.- Mario Blejer afirmó que el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es único por sus características y advirtió: "Estamos en el mismo barco; si nos hundimos, se hunde con nosotros. Hay que saber negociar con ellos porque nos necesitan". En diálogo con LA NACION, afirmó que si bien no está garantizada la estabilidad cambiaria, es "difícil de atacar el peso con reservas por casi US$70.000 millones". Estimó que si aparece algún "cisne negro" en la economía antes de las elecciones podría ser más por el lado internacional que por el local. Sobre la política, insistió en que hay incertidumbre, y mientras no se reduzca seguirá siendo un problema.

Para el expresidente del Central, en esta oportunidad las negociaciones con el Fondo están favorecidas porque el organismo "tenía pocos clientes y una mala relación con la Argentina; [Christine] Lagarde tiene aspiraciones políticas y es clave para ella que la Argentina sea un caso de éxito".

En su presentación ante más de 200 empresarios convocados por la delegación cordobesa del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) -que compartió con el columnista de LA NACION Joaquín Morales Solá-, sostuvo que los activos argentinos son una buena opción de inversión porque están subvaluados. "No sabemos quién va a ganar las elecciones; la probabilidad de que el kirchnerismo gane no es 100%, y tampoco es 0% que no vaya a haber cambios; el mercado valúa los activos con posturas drásticas que no son tales. Puede haber un boom" de compra de activos locales, expresó.

A su entender, no fue la indisciplina, sino "un modelo que no estaba bien armado" lo que llevó a los problemas actuales. El gran error, según Blejer, fue instalar metas de inflación, una "herramienta muy sofisticada" para el momento en que se aplicó. "Para que un modelo funcione no hay que suponer cosas que no pasan en la realidad; todavía hay cosas que están mal, sobre todo en los rezagos".

Para después de las elecciones consideró que es crucial buscar un "consenso" para atraer inversiones y ganar competitividad en forma legítima. "La pérdida de competitividad es tal que nos pone contra las cuerdas de la economía mundial, y entonces se devalúa. Así fue a lo largo de todas las ideologías", describió respecto de los últimos 75 años.

Consultado por el nivel altísimo de las tasas de interés, afirmó que esta es la primera crisis en el país en la que el Central tiene un volumen significativo de reservas: "Hace todo el esfuerzo más fácil; si diseñamos alguna política que creemos apropiada, al Fondo no le queda otra que aprobarla. Es una oportunidad para nosotros", razonó.

Advirtió que más allá de las discusiones que pueden darse, hay una "caída del bienestar" a lo largo de décadas y, además, la Argentina es el segundo país después del Congo con mayor cantidad de recesiones, y más profundas, desde 1950. La contracara son Colombia, Chile y Perú.

"No hay incentivos para invertir; hoy la tasa de inversión es el 16% del PBI, una de las más bajas del mundo", agregó, y enfatizó que la estabilidad "sola no soluciona todo".