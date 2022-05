Bono de Anses: varias cuadras de cola en el último día de inscripción al nuevo IFE

En el último día para la inscripción al nuevo IFE anunciado por el Gobierno, cientos de personas forman fila desde temprano en las oficinas de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). Desde las 8 y hasta las 14, las puertas de la entidad permanecerán abiertas en todo el país para asistir a empleados informales, monotributistas A y B, y trabajadores de casas particulares interesados en recibir el bono de $18.000 que no hayan logrado realizar el trámite de manera virtual.

“Estoy acá desde las 4 de la mañana. No cobro ninguna pensión ni nada. Gracias a Dios salió el IFE para nosotras, que somos madres solteras. Damos la bendición a Dios porque nosotros no tenemos ayuda de nadie”, dijo a LN+ una mujer que hacía la cola en Parque Avellaneda. Sin embargo, consideró que el monto ofrecido por el Gobierno es insuficiente y afirmó: “La verdad que no alcanza para nada, porque yo tengo siete chicos. También hay otra madre con cuatro. Se va todo en la comida, está todo caro”.

En tanto, otra mujer comentó: “Vengo a reinscribirme porque no me había salido. Trabajo en negro, como empleada doméstica, pero no tengo muchos clientes por ahora. Cobro $30.000 por mes aproximadamente”.

El colapso del sitio web explica en parte la presencia de un alto número de personas en las oficinas de la entidad

Según el citado medio, la presencia de un gran número de interesados en recibir el IFE en las oficinas de la Anses se debe en parte al colapso del sitio web donde se puede realizar la inscripción online. Por ese motivo, la entidad brinda asistencia personalizada y realiza más de 20 operativos móviles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) “para recibir a quienes aún no hayan podido inscribirse y tengan pendiente actualizar datos o presentar documentación personal”.

Quienes no se hayan podido anotar todavía para recibir el bono podrán hacer la actualización de sus datos personales en Mi Anses, junto a la declaración jurada e informe del número de CBU (Clave Bancaria Única) donde se deberá acreditar el beneficio. Para esto habrá tiempo hasta el martes 10 de mayo.

La actualización online de los datos personales podrá hacerse de manera online hasta el 10 de mayo

Cabe recordar que el nuevo IFE para trabajadores informales es compatible con otras prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Becas Progresar y Prestación por Desempleo. De esta forma, los beneficiarios de estos programas que califiquen para la nueva asignación podrán utilizar la misma cuenta bancaria que ya usaban.

Cronograma de pago de mayo y junio para trabajadores informales

Documentos terminados en 0: 19 de mayo

Documentos terminados en 1: 20 de mayo

Documentos terminados en 2: 23 de mayo

Documentos terminados en 3: 24 de mayo

Documentos terminados en 4: 26 de mayo

Documentos terminados en 5: 27 de mayo

Documentos terminados en 6: 30 de mayo

Documentos terminados en 7: 31 de mayo

Documentos terminados en 8: 1 de junio

Documentos terminados en 9: 2 de junio

Los motivos por los que se rechazará la solicitud del bono de $18.000 de Anses