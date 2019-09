La definción del candidato ante la Fundación Mediterránea pareció animar a algunos inversores Fuente: AFP - Crédito: Drew Angerer

Los precios de los principales bonos argentinos rebotan hoy entre 3% y 5% dejando a la vista una buena reacción de los fondos e inversores a la intención que hizo pública ayer el candidato más votado en las últimas PASO, Alberto Fernández, de encarar una renegociación de la deuda "a la uruguaya", es decir, alargando plazos pero evitando incurrir en quita de capital si termina consagrado presidente.

La mejora generalizada, reflejada en un retroceso del 4% de la estratosférica tasa de riesgo país que cae de 2234 a 2151 puntos, da cuenta de una reacción positiva a las palabras del candidato que mejor llega posicionado a la elección general.

"Hay recuperaciones que van del 3 al 5% y responde a que cayeron bien las palabras de Alberto. Eso no quita que siguen con paridades que parecen descontar una reestructuración no amigable, aunque hayan subido un escalón. Pero queda mucho por ver y definir para que esto pase de rebote a tendencia, lo que no creo se de antes de las elecciones", explicó a La Nacion Santiago López Alfaro, de Delphos Investmet.

"La mejora es generalizada lo que habla de un impacto positivo de esa definición. Indudablamente el mercado lo tomó bien", explicó Alejandro Henke, director de la boutique financiera Proficio Invesment, quien advirtió que -de sostenerse- estas mejoras unos días "puede dar la posibilidad de salida a inversores que buscaban liquidar su posición en mejores posiciones y a que aparezcan otros inversores más dispuestos a pasar por una etapa de reestructuración". Para Henke también el rebote se podría sostener sólo si aparecen alguna definiciones más respecto a la "sustentabilidad fiscal", aunque no cree que lleguen en breve por los tiempos electorales.

"Los precios hoy mejoraron pero estamos hablando de pasar del 4° al 3° subsuelo apenas. Para dar un parámetro: con la suba del 5% promedio de hoy el Bonar 2024 rinde 49%... Pero nada de eso quita que, en lo inmediato, sin duda el mercado ha valorado el mensaje componedor de Alberto", coincidió Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa (IEB).

La mejora en el ánimo inversores se refleja también en las recuperaciones del 1 al 5% que se anotan las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, las que contrastan con el retroceso generalizado en los principales índices de ese mercado dejando a la vista el que podría denominarse como "efecto Alberto"

Vale recordar que ayer, en su paso por un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba, el candidato del Frente de Todos dijo que dadas las actuales condiciones del mercado internacional la Argentina no debería tener problemas para "hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay" con su deuda. incluso deslizó que ha había sondeado esa propuesta "con inversores internacionales". "Siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y vamos a ganar tiempo para crecer", insistió.

Cuando se habla de "modelo uruguayo" de restructuración se alude al proceso que llevó adelante Uruguay en 2003 y mediante el que acordó una extensión en los plazos de vencimiento bonos mediante un canje que permitía elegir entre estirarlos por 5 o hasta 30 años. Pero esa propuesta se impuso porque estuvo acompañada de un programa fiscal que apuntaba a generar un superávit primario superior a los 2 puntos del PBI, lo que le permitió al vecino país recuperar acceso al financiamiento poco tiempo después de sellado ese acuerdo.

Sobre este punto hizo eje días atrás el responsable de análisis crediticio de Moody's, Gabriel Torres, quien sugirió tomar ese ejemplo pero "completo", es decir, acompañando la propuesta con un compromiso fiscal sustentable "para no cerrar la puerta a un futuro regreso al mercado de capitales" que permita, por caso, financiar reformas estructurales o grandes obras de infraestructura.