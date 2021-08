Buenos Aires formalizó la enmienda del canje de deuda bajo legislación extranjera

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires informó que hoy enmendó formalmente la invitación para canjear los bonos elegibles que sumaban una deuda de US$ 7.148 millones, luego de haber anunciado un acuerdo con una parte significativa de acreedores hace dos semanas.

El gobierno provincial informó esta noche que la enmienda a la oferta de canje “se realiza según los términos económicos dados a conocer el 21 de julio, en el marco del acuerdo alcanzado con ciertos bonistas, incluido el principal acreedor, y el posterior apoyo de grandes tenedores institucionales de la Provincia”. De esta forma, quedó abierto el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el viernes 27 de agosto, mientras que los resultados de adhesión serán anunciados el lunes 30 de agosto.

La aceptación por los bonistas de la propuesta realizada permitirá a la provincia “dar solución a la situación de insostenibilidad de la deuda pública con privados bajo ley extranjera, otorgando un alivio financiero de más de USD 4600 millones hasta 2027”. De acuerdo con los términos conocidos del entendimiento, la Provincia logrará triplicar los plazos de repago y reducir el costo de la deuda de forma permanente.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó que “esta invitación al canje de deuda concluye un enorme esfuerzo que ha realizado la Provincia, e incorpora características para que los tenedores de bonos que aún no han aceptado la propuesta lo hagan en esta instancia”.

”Así esperamos que suceda en las próximas semanas -agregó el ministro-. Planteamos la reestructuración de deuda con foco en obtener flujos de pagos compatibles con la capacidad de pago de la provincia sobre la base de negociaciones de buena fe y soluciones compartidas, y hoy estamos dando un paso fundamental en esa dirección”.

El gobierno de Axel Kicillof asegura que el canje de deuda permitirá contar con un perfil de deuda sostenible, que otorgará el espacio para llevar adelante la inversión necesaria en materia económica, social y de infraestructura. El plazo de la oferta original presentada por Buenos Aires en abril de 2020, había sido postergada en 20 oportunidades mientras avanzaban las negociaciones con los principales tenedores de títulos en moneda extranjera.

El gobierno provincial afirmó al asumir, en diciembre de 2019, que la situación de la deuda de la provincia era insostenible, ya que más del 85% de estaba denominada en moneda extranjera, y el 75% de los vencimientos, US$ 5500 millones, estaban concentrados en el corto plazo.

El perfil de la futura deuda tendrá una fuerte reducción de las tasas y postergación de plazos, con un cupón de intereses que se reducirá de más de 7% a 5,6%, en promedio.

Además, el mayor peso de vencimientos se dará recién entre 2031 y 2037, con una mejora adicional en el peso de la deuda que, originalmente, suponía años con cargas de US$ 1500 millones y que ahora no superarán los US$ 900 millones al año hasta 2029.

