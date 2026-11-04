Calendario Anses: cuándo cobro la jubilación de noviembre si mi DNI termina en 3

El calendario completo de pagos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para noviembre detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 3 cobran el viernes 13 de noviembre si perciben los haberes mínimos, el mismo día que se empiezan a distribuir las Pensiones No Contributivas (PNC). Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el miércoles 25 de noviembre.

Las jubilaciones aumentan un 1,93% shutterstock - Shutterstock

En el undécimo mes del año, las jubilaciones y pensiones de Anses tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 3

Tipo de jubilación Fecha de cobro Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos 13 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo 25 de noviembre Pensiones No Contributivas 13 de noviembre

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $444.158,45 $70.000 $514.158,45 Jubilación máxima $2.988.765,84 - $2.988.765,84 PUAM $355.326,76 $70.000 $425.326,76 PNC (Invalidez/Vejez) $310.910,91 $70.000 $380.910,91

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo es la entrega del bono previsional de noviembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $514.158,45.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos: