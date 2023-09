escuchar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma este lunes el calendario de pagos de las prestaciones sociales que se abonan durante septiembre de 2023. En este sentido, esta semana el organismo previsional continúa con la distribución de las Pensiones No Contributivas (PNC), que culmina este jueves. Además, inicia la entrega de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

A partir de la semana que viene se suma también la distribución de la Asignación Universal por Embarazo y el Seguro por Desempleo. Como ocurre habitualmente, los pagos de asignaciones se hace a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En septiembre, las jubilaciones y pensiones reciben el aumento del 23,29 por ciento por la Ley de Movilidad, por lo que el haber jubilatorio mínimo queda en $87.460. Este ajuste también aplica en distintas asignaciones, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que pasa a ser de $17.093.

Además, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno, los jubilados y pensionados que reciban el haber mínimo accederán al bono extraordinario de $37.000, pautado para este mes y que se extenderá a octubre y noviembre. De esta forma, este grupo social percibirán un total de $124.000.

Quiénes cobran prestaciones de la Anses en la semana del 4 al 10 de septiembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 2 y 3: 4 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 5 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 6 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 7 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 6 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documentos: 8 de septiembre al 10 de octubre

Qué medidas anunció el Gobierno para los jubilados y titulares de prestaciones sociales

Además del aumento, los jubilados reciben un bono extraordinario Shutterstock

A fines de agosto, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció medidas económicas dirigidas a distintos sectores de la sociedad para paliar la inflación e incentivar el consumo. Entre ellos, informó algunas que están orientadas a los jubilados y grupos que dependen del apoyo del Estado.

A continuación, las medidas que anunció Sergio Massa para jubilados y titulares de planes y prestaciones sociales:

Bono para jubilados y pensionados: tendrán refuerzo de $37.000 mensuales en septiembre, octubre y noviembre. De esta forma, los jubilados que cobren la mínima recibirán $124.000 (si se suma el haber y el bono)

tendrán refuerzo de $37.000 mensuales en septiembre, octubre y noviembre. De esta forma, los jubilados que cobren la mínima recibirán $124.000 (si se suma el haber y el bono) Créditos para jubilados: este grupo social podrá acceder a créditos de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa que hoy tienen los bancos.

este grupo social podrá acceder a créditos de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa que hoy tienen los bancos. Devolución del IVA para jubilados: se les hará la devolución del IVA por las compras que realicen en un comercio con tarjeta de débito.

se les hará la devolución del IVA por las compras que realicen en un comercio con tarjeta de débito. Bono para el Potenciar Trabajo: los beneficiarios de este plan recibirán un refuerzo de $20.000 que se pagarán durante el mes de septiembre $10.000 y durante el mes de octubre $10.000.

los beneficiarios de este plan recibirán un refuerzo de $20.000 que se pagarán durante el mes de septiembre $10.000 y durante el mes de octubre $10.000. Beneficiarios de la Tarjeta Alimentar: habrá un incremento adicional en dos cuotas mensuales. Familias con un hijo: $10.000. Familias con dos hijos: $17.000. Familias con tres hijos: $23.000. Además, terminado el refuerzo, la tarjeta alimentar aumentará un 30 por ciento.

