Calendario de jubilaciones, de la Anses: quiénes cobran este miércoles 14 de diciembre

escuchar

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) abona, mes a mes, las jubilaciones, según la terminación del DNI del titular de la prestación y el cronograma de pagos que figura en el sitio oficial.

A partir de diciembre, las jubilaciones y pensiones incrementará un 15,62 por ciento, tal como anunciaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Se trata del último aumento de 2022, según la fórmula de movilidad dispuesta por ley. De esta forma, el haber mínimo para los jubilados pasará de $43.352,63 a $50.124 y el máximo, de $291.721,85 a $337.289 (valores en bruto).

Jubilaciones: aumento del 15,6% y bono de $10.000

En relación a esto, cabe resaltar que también recibirán el pago del aguinaldo o SAC (Salario Anual Complementario) de la segunda parte del año a los haberes previsionales y un bono extra de hasta $10.000 para los haberes mínimos, que se extenderá en enero y febrero e irá decreciendo a medida que aumente el monto de la prestación hasta un piso de $7000. Se cobrarán ambos montos en la misma fecha en la que reciben la prestación principal.

Quiénes cobran este miércoles 14 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos: DNI terminados en 2 y 3

Cada mes, las jubilaciones que superan los haberes mínimos se entregan en la cuarta semana y, al ser un universo menor al de las jubilaciones mínimas, en estos casos, se pagan dos terminaciones de DNI por día. En diciembre, debido a los feriados que hay en el mes y la llegada de las Fiestas, el organismo organizó el cronograma de pagos para que finalice el viernes 23 de diciembre.

El pago de las jubilaciones finalizará el 23 de diciembre DANTE COSENZA

En ese sentido, es importante recordar que, a lo largo de diciembre, la Anses también abona la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.

Si todavía no es su turno o aún no se le acredita el dinero de la prestación, puede consultar el calendario del mes de Anses.

Cómo tramitar la jubilación sin aportes

La Anses tiene, además, una herramienta particular para aquellas personas que no reúnen los años de aportes requeridos para jubilarse: la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM). Esta asistencia está destinada a aquellos mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes para tramitar la jubilación ordinaria y les posibilita el cobro de hasta el 80 por ciento de un haber jubilatorio.

Los requisitos para acceder a una PUAM son los siguientes:

Tener 65 años o más.

Contar con los datos personales y relaciones familiares actualizados en Mi Anses.

Ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si se cobra una jubilación o pensión, es necesario renunciar a ella para iniciar el trámite de la pensión universal para el adulto mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

LA NACION

Temas AnsesJubilaciones