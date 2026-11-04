Calendario PNC de la Anses: cuándo se cobran las Pensiones no Contributivas de noviembre 2026
Los haberes ya tienen establecido el cronograma de pagos para el penúltimo mes del año, cómo es la entrega diaria según el DNI
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Los titulares de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), que mensualmente reciben PNC (Pensiones No Contributivas) ya pueden consultar la fecha exacta de pago, correspondiente al mes de noviembre de 2026.
Los pagos se distribuyen de acuerdo a la terminación del DNI de sus titulares, y se acreditan la segunda semana del mes.
En el undécimo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuándo se cobran PNC en noviembre de 2026
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
DNI terminados en 0 y 1
11 de noviembre
DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7
12 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9
13 de noviembre
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$444.158,45
$70.000
$514.158,45
Jubilación máxima
$2.988.765,84
-
$2.988.765,84
PUAM
$355.326,76
$70.000
$425.326,76
PNC (Invalidez/Vejez)
$310.910,91
$70.000
$380.910,91
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cómo es la entrega del bono previsional de noviembre
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $514.158,45.