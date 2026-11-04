Calendario PNC de la Anses: cuándo se cobran las Pensiones no Contributivas de noviembre 2026

Los titulares de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), que mensualmente reciben PNC (Pensiones No Contributivas) ya pueden consultar la fecha exacta de pago, correspondiente al mes de noviembre de 2026.

Los pagos se distribuyen de acuerdo a la terminación del DNI de sus titulares, y se acreditan la segunda semana del mes.

Las fechas de pago para jubilaciones y pensiones de noviembre Freepik

En el undécimo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobran PNC en noviembre de 2026

Terminación de DNI Fecha de cobro DNI terminados en 0 y 1 11 de noviembre DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 12 de noviembre DNI terminados en 8 y 9 13 de noviembre

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $444.158,45 $70.000 $514.158,45 Jubilación máxima $2.988.765,84 - $2.988.765,84 PUAM $355.326,76 $70.000 $425.326,76 PNC (Invalidez/Vejez) $310.910,91 $70.000 $380.910,91

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Los montos de las jubilaciones y la fecha de acreditación

Cómo es la entrega del bono previsional de noviembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $514.158,45.