Cambios en Economía: se va el secretario de Finanzas, Mariano Sardi, y lo reemplaza Ignacio Brigo

El secretario de Finanzas, Mariano Sardi, dejará su cargo por “temas de salud”, según informó esta tarde el Ministerio de Economía, y será reemplazado por Rafael Brigo, que ya se desempañaba en el equipo de Martín Guzmán como titular de la Unidad de Apoyo a la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.

“Decidí dar un paso al costado porque hoy la salud no me permite seguir al frente de la secretaría de finanzas. Fue un placer trabajar con profesionales como los que me encontré en Finanzas y también ser parte del equipo de Martin”, afirmó a LA NACION Sardi. La información fue confirmada además por el Palacio de Hacienda en un comunicado en el que se precisó además que Brigo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Brigo, Guzmán y Sardi, juntos en Economía

Por otro lado, se agregó que fue también vocal del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y gerente de Estudios Económicos y Sociales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), institución a la que ingresó en 2008.

Según informó Economía, Brigo es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, desempeñó funciones en la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, y en la Dirección de Estadísticas Económicas de la Dirección Provincial de Estadística (DPE) de la Provincia de Buenos Aires.

Sardi había reemplazado en enero de este año a Diego Bastourre, el primer secretario de Finanzas en el equipo de Guzmán y uno de los encargados de la negociación con los acreedores extranjeros de la deuda en dólares. Bastourre fue designado entonces como director del Banco Central (BCRA) en el cargo que ocupaba Carlos Hourgbeigt.

Sardi ocupaba entonces el cargo de subsecretario de Servicios Financieros de la secretaría de Finanzas. Hasta septiembre de 2020 fue vicepresidente del Fondo de Capital Social (Foncap), la empresa con participación estatal dedicada a contribuir con el desarrollo de las finanzas inclusivas que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía.

En diciembre pasado había integrado la misión técnica encabezada por Bastourre que viajó a Washington para continuar el intercambio de reuniones técnicas con el staff del FMI y potenciar el desarrollo del mercado de capitales local. Además, fue jefe de Análisis Macroeconómico del Banco Central y se desempeñó en distintos cargos en esa entidad entre 2007 y 2019.