“Campaña sofisticada”: Binance reveló que los hackers hicieron entrevistas de trabajo falsas para el robo de US$6300 millones

A menos de una semana del robo más grande en la historia del mundo cripto, Binance publicó un informe con los detalles de cómo se produjo el robo valuado en US$6300 millones y reveló que los hackers hicieron entrevistas de trabajo falsas para infiltrarse en la plataforma.

La empresa señaló que se trató de una “campaña sofisticada y multifase” que incluyó descargo de software malicioso, herramientas internas de IA comprometidas, vulneración de endpoints (puntos finales), un método avanzado de autorización de transacciones y la ejecución de entrevistas falsas.

De acuerdo a Binance, el primer paso para la concreción del robo había tenido lugar en junio a través de un ataque a la cadena de suministro en que un ingeniero “A” de Wallet DevOps descargó un programa manipulado que tenía como fin “instalar una herramienta popular de codificación de IA”.

Una de las sedes de Binance ANTON ZUBCHEVSKYI - Shutterstock

“Nuestro equipo de seguridad detectó la anomalía, reemplazó el dispositivo y restauró todas las credenciales relacionadas como medida preventiva. Sin embargo, el rol del ingeniero A y el de sus colegas en nuestro equipo de infraestructura de billetera quedaron expuestos al hacker”, aseguró la compañía.

A su vez, afirmó que durante todo el año detectó 57 casos de ciberamenazas “presuntamente vinculadas a Corea del Norte” desarrolladas mediante “entrevistas de trabajo fraudulentas, software malicioso disfrazado de herramientas populares para desarrolladores, paquetes de software y extensiones de navegador comprometidos, aplicaciones falsas de videoconferencia y campañas de ingeniería social diseñadas para robar credenciales o desplegar malware de acceso remoto”.

Por otro lado, en septiembre, un ingeniero de “software B” mantuvo una entrevista con un supuesto director de proyecto por vía de una plataforma de búsqueda de empleo.

Binance contó el paso a paso de cómo se produjo el hackeo Matt Slocum - AP

En una segunda reunión, el entrevistador le indicó al ingeniero que descargara una tarea que contenía un “repositorio de código malicioso que se ejecutaba durante el proceso de instalación, iniciando una serie de actividades no autorizadas”.

“El malware empleó técnicas sofisticadas de ofuscación y evasión, incluyendo la sustitución de un componente legítimo de una herramienta de desarrollo por una versión maliciosa para ejecutar comandos y establecer comunicación con un servidor externo controlado por el atacante”, precisó Binance.

Además, señaló que las herramientas de protección de seguridad de los endpoints no detectaron el malware y resaltaron que el atacante “tomó medidas para ocultar la actividad maliciosa y eliminar rastros de la intrusión, lo que dificultó su detección e investigación posterior”.

Los últimos dos pasos

Según Binance, el 20 de octubre, casi 10 días antes del hackeo, los atacantes utilizaron una herramienta interna de IA a través de la computadora comprometida del “ingeniero B” para obtener el control del dispositivo del “ingeniero A” de Wallet DevOps y de otro “ingeniero C” de software.

“El atacante pronto descubrió que el ingeniero de DevOps de la billetera A tenía un token de permiso de implementación de contenedores en su ordenador”, señaló.

Binance es la mayor exchange del mundo Shutterstock

Finalmente, el 29 del mes pasado, entre las 17.15 y las 19.56 hora UTC (14.15 y 16.56 de Argentina), el atacante accedió al ordenador del ingeniero de software C, utilizó las credenciales robadas al ingeniero de desarrollo de monederos A y activó un script malicioso para lanzar el ataque.

Minutos después, cinco monederos de Binance hicieron transferencias valuadas en US$6300 millones. De acuerdo a la empresa, el 98% de los tokens afectados se repusieron y el dinero volverá a los clientes.

“Hemos tomado medidas inmediatas para contener el incidente y reforzar los sistemas implicados. Los puntos de entrada identificados como utilizados en el ataque han sido bloqueados. Los sistemas afectados por el ataque han sido reconstruidos o reemplazados. Asimismo, hemos implementado controles de dispositivos más estrictos, mejorado los controles de riesgo del servicio de monedero y ampliado la detección de anomalías de comportamiento basada en IA”, aseguró Binance.