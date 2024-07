“Acción lógica”: el presidente de la Rural habló de la brecha cambiaria y explicó por qué hay cautela con la venta de granos

Escuchar

En medio de las turbulencias cambiarias y los vaivenes económicos que se viven en la Argentina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo que los productores están siendo “cautelosos” a la hora de comercializar sus granos. Pidió un tipo de cambio un único para la economía.

“Con una brecha de más del 50%, el productor se vuelve más cauteloso a la hora de vender los granos. Sencillamente porque cuando se dispara el valor de un dólar x, los costos de los insumos van de la mano de eso. Es una acción lógica de cualquiera de protegerse en medio de una situación de incertidumbre. El productor no especula, lo que sí es que, ante eventuales sacudones, cuida sus reservas que están en granos, en carne y se trata de vender lo menos posible”, dijo en el tradicional ingreso del primer animal a la 136º Exposición Rural de Palermo, que fue el toro Hereford “Místico”.

Para Pino, es razonable que esto suceda porque el productor vende sus granos a una cifra por el dólar oficial [el Gobierno mantiene el dólar exportador para la liquidación de divisas], pero cuando va a comprar sus insumos se manejan con otros dólares: “Es normal que se vaya vendiendo lo justo para ir pasando el momento y cubriendo los gastos”.

Pino en conferencia de prensa en la pista central Gza. SRA

Pese a esto, indicó que se está vendiendo de la manera habitual, respetando los porcentajes que vienen en los últimos años y que “seguramente este mes y agosto sean meses más prudentes, pero que luego en septiembre, cuando se empieza nuevamente a sembrar fuerte, vuelva a comenzar una venta más importante”.

“Los productores no somos los que liquidamos, sino los que vendemos nuestro producido. Los que liquidan son los exportadores, cerealeras y acopios. Esa entrega de productos, no solo de soja, sino de los diferentes granos que se están vendiendo, está manteniendo una conducta muy similar a los últimos años, entregando más de un 30%. Lo único que quiere el campo es tener un tipo de cambio único y que podamos comercializar normalmente: es decir vender lo que producimos y comprar nuestros insumos con un solo dólar. No nos importa cuál es el valor”, afirmó.

En cuanto a la muestra que comienza este jueves destacó que “se viene una gran exposición, con más de 2000 animales y con la suerte de poder recibir al presidente de la Nación, Javier Milei, el día de la inauguración”. Adelantó que es posible que el mandatario visite la muestra antes del 28 del actual, porque “le gusta mucho este tipo de exposiciones y compartir con la gente del campo así que no sería sorpresa que diga de venir algunos días antes”.

Junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente de Hereford, Jorge Collinet, el presidente de la SRA recibió el primer animal en Palermo Ricardo Pristupluk

“Seguramente, el Presidente usará la tribuna del campo para hacer algunos anuncios, eso nos mantiene expectantes. Nosotros esperamos que las cosas vayan sucediendo como el Gobierno plantea. Ojalá que sea más pronto que tarde porque esa es la ansiedad que tenemos después de tantos años. Sabemos que hay una oportunidad muy grande para la Argentina con respecto a lo que el mundo está demandando y nuestro país genera que son alimentos, minerales, energía. Esperemos que el Gobierno pueda solucionar la macroeconomía lo antes posible para que eso se derrame sobre la microeconomía y podamos empezar a circular. Es vital para el campo y para la Argentina”, remarcó.

Funcionarios

Por otra parte, habló del nuevo titular de la cartera agrícola, Sergio Iraeta, que estuvo presente en el acto, y de la salida de Fernando Vilella de la Secretaría de Bioeconomía.

“Se rumoreaba la renuncia de Vilella, pero no tenemos nada para decir en contra del exsecretario que asumió con una responsabilidad. Ahora la decisión del Gobierno es darle otra impronta a esa cartera. Evidentemente en estos siete meses de Gobierno ha habido muchos recambios de funcionarios. Creo que Vilella hizo para lo que fue convocado. Pero el Gobierno entendió que le tiene que dar un una vuelta de rosca más a la gestión de Agricultura, de mayor cercanía directa con los productores”, expresó.

Luego dijo tener “una muy buena relación con Iraeta” y valoró el cambio a Agricultura, aunque después amplió: “Agricultura no es lo importante, es solo un título”. Expresó que le había llamado la atención cuando antes había pasado a denominarse Bioeconomía. “Iraeta es un productor, es un tipo que conoce mucho la parte productiva y conoce mucho de campo porque trabaja en eso”, apuntó.

Por último, indicó que no es potestad del nuevo secretario prometer ir a un dólar único y hablar de baja de retenciones: “Es el Ministerio de Economía el que lleva adelante la política económica del país. El presidente fue muy claro al decir que era por etapas: primero quitarle el cepo y a partir de ahí empezar con la eliminación de retenciones”.