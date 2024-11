“Acorralar a Kicillof”: productores preparan una arriesgada jugada para evitar en 2025 una sorpresa con un impuesto bonaerense

Con las cartas echadas y las boletas enviadas, los productores bonaerenses ya no tienen mucho más que hacer contra el “incremento desmedido [del 100% según el sector]” de la cuarta cuota del impuesto Inmobiliario Rural en la provincia que vence en estos días. De nada sirvieron tres asambleas organizadas donde algunos incentivaban una rebelión fiscal. Tampoco las reuniones con legisladores oficialistas y de la oposición llegaron a buen puerto. Ahora, en las entidades bonaerenses están trabajando y pretenden, entre otras cosas, que los beneficios quitados este 2024 como el de buen contribuyente y de débito automático regresen para el 2025 con el nuevo presupuesto.

En diálogo con LA NACION, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), remarcó que están trabajando como Mesa de Enlace provincial con “el compromiso de acorralar un poco al gobernador Kicillof con las atribuciones que tiene”.

El director de ARBA, Cristian Girard y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof Red Social X

“Este año, todas las atribuciones buenas que tenía el gobernador para el productor no las usó pero sí las otras. Por ejemplo, quedaba en el Ejecutivo poner o no el beneficio de descuento por buen contribuyente y no lo usó. Quedaba en ARBA la potestad de descuento por pago por débito automático y tampoco la usó. O sea, todo lo que era bueno para tratar de dar un alivio al productor no lo usaron. Entonces, hay que trabajar fuerte con los legisladores. Tenemos el compromiso, por supuesto no tienen mayoría, pero es cuestión de que ellos negocien bien. De todas las atribuciones que son buenas para aliviar a los contribuyentes que queden por ley y no en manos del Ejecutivo, y todas las malas, sacarlas”, subrayó el dirigente ruralista.

Comentó que de julio a la fecha ya se juntaron cuatro veces con legisladores de cara al presupuesto 2025 y lo van a seguir haciendo: “Lo que necesitamos también es que el Ejecutivo nos deje ver el proyecto, cómo se está pensando, que es algo de lo que no pudimos hacer el año pasado, porque metieron el proyecto muy a fin de año y salió todo muy apurado”.

También recordó que hace 60 días Carbap pidió una audiencia al gobernador por varios temas, incluido el del tributo, pero que Kicillof “todavía no ha tenido tiempo, dicen, para juntarse con la producción”.

Rodrigo Nider, productor de Salto e integrante de Federación Agraria Argentina (FAA), tiene un lote propio con su hermano de 64 hectáreas. Además alquila otro a un vecino. Hacen trigo, arveja, soja y maíz. Comentó que esta cuota les impactó de lleno a más del 50% de productores del distrito.

“A partir de 40 hectáreas, en Salto a un productor ya le toca este adicional que el gobierno provincial dijo que era para algunos pocos”, remarcó Nider Matías López

“A partir de 40 hectáreas, en Salto a un productor ya le toca este adicional que el gobierno provincial dijo que era para algunos pocos. Porque esos $39 millones que pusieron [de monto imponible], donde a partir de los cuales te tocaba el adicional, a un pequeño productor de 40 hectáreas, con un valor de un millón de pesos por hectárea, ya le impacta”, remarcó.

“Lo único que se logró en todas las gestiones es que no se aplique la actualización a partir de la segunda cuota, potestad que estaba a cargo del director de ARBA, Cristian Girard. Si bien este aumento en el global no es un gran impacto, todo suma en épocas de compra de insumos. Al vecino que le alquilamos ARBA le va a cobrar 5% sobre el arrendamiento y este aumento le representa aproximadamente otro 5%, un 10% más solo para solo un organismo recaudador”, explicó.

Nider coincidió que para el año que viene no debe pasar lo mismo, que hay que trabajar de manera anticipada: “Lo primero que hay que hacer es hablar con los legisladores opositores para que no vuelvan a hacerlo y luego con el oficialismo”.

Por otra parte, indicó que, según sus datos, la recaudación provincial no mermó es decir que no hubo tal rebelión fiscal como algunos dirigentes fomentaban: “El productor que no pagó en su momento, terminó perjudicándose y tuvo que hacerse cargo de un 8% mensual de interés”.

En cuanto los descuentos retirados, dijo que ARBA este año sacó una nueva resolución con un descuento del 10% pero solo para aquellos nuevos adherentes al débito automático: “No estaba claro en la resolución pero al final para los que veníamos desde antes con ese método no nos computaron el descuento”.

En esa línea, José Gabriel Erreca, presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, ejemplificó: “Haber sacado esos dos beneficios más el aumento de la cuota tres y el adicional de la cuatro, la diferencia interanual es entre un 300 un 320%. Los productores en zona nuestra están en el momento crítico con todos los insumos de la cosecha gruesa y de reposición de vientres también: No hay voluntad política de Kicillof de dialogar, menos de bajar los impuestos”, sumado a la falta de contraprestación de servicios en caminos rurales y demás.

Patricio Molle, productor de Pérez Millán, fue determinante: “La mayoría de las partidas rurales en la provincia de Buenos Aires superan el valor de los $39 millones”. En tanto, Alberto del Solar Dorrego afirmó: “Con una inflación a la baja, no tiene razón de ser el aumento al doble de la cuarta cuota. Es un disparate”·

Por último, Raúl Víctores, productor de San Pedro, concluyó: “Por una cuestión de fondos, muchos productores van a tener problemas para pagar. Pero nosotros también debemos hacer un mea culpa: no podemos convalidar actitudes del gobierno provincial y luego pedirle auspicios. Como dirigentes nos quita libertad para poder decirle las cosas que hacen mal”.

Mariana Reinke Por