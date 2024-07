Acto inaugural: se desinflan las expectativas sobre anuncios de Milei para el campo en la Rural

Escuchar

Cuando el próximo domingo el presidente Javier Milei asista a la inauguración oficial de la 136a. Exposición Rural de Palermo será el mandatario que, luego de que durante su gestión no concurriera Alberto Fernández, vuelva a asistir un jefe de Estado a ese momento cúlmine. La muestra, vale recordar, tuvo un impasse de dos años por la pandemia, en 2020 y 2021, pero Fernández no la visitó cuando lo pudo haber hecho. El último presidente en estar y hablar desde el palco fue Mauricio Macri, en 2019. Mucho se dijo en los últimos días sobre posibles anuncios del jefe de Estado, pero, salvo haya un giro, una alta fuente de la Casa Rosada afirmó: “Con casi 90% de seguridad no va a haber anuncios”. No habría así durante el discurso del mandatario en el palco ni luego en redes.

La presencia de Milei, para quien se corrió el tradicional día sábado de inauguración a domingo a las 11 para que pueda estar en Palermo, ya que se encuentra en Francia, había despertado altas expectativas. ¿Habrá anuncios? La pregunta vino rondando desde hace varias semanas e, incluso, cobró más relieve cuando, en una entrevista con LN+, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo: “Puede ser que el presidente de alguno. No hay ninguna baja de retenciones, se están viendo algunas cosas siempre para el campo. No quiero generarle falsas expectativas, pero estamos viendo algunas cosas, y eso lo estamos viendo con algunos sectores”.

Tras esa frase que generó expectativas, Caputo estuvo esta semana en la Rural con la Mesa de Enlace. Allí le bajó el tono a su anterior propia declaración. “El campo tiene que estar tranquilo, por supuesto. Todos tienen que estar tranquilos. Las retenciones es un impuesto que, por supuesto, nos gustaría bajar prioritariamente, pero como dice siempre el presidente Javier Milei, y digo yo, primero necesitamos superávit fiscal y es una de las prioridades. Cualquier anuncio que se haga lo va a hacer el Presidente”, apuntó.

Nicolás Pino, presidente de la Rural, dará un discursó donde se mezclarán reclamos del sector con una valoración por lo hecho por el Gobierno Ricardo Pristupluk

Según pudo saber este medio, alguien del ruralismo le hizo notar al ministro sobre lo que se generó en torno de un posible anuncio del Presidente. Por lo pronto, en la Rural no aguardan un gran anuncio específico como tal para el agro, aunque ello no significa que el jefe de Estado de una sorpresa y hable de algo general en torno de la macroeconomía que tenga impacto sobre el campo.

De Milei, toman como dato en el ruralismo, no se conocen grandes anuncios cuando participa de eventos, charlas o conferencias en auditorios. Una de las excepciones, no obstante, fue cuando el 1° de marzo último, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, convocó a la primera versión del Pacto de Mayo. Más acá en el tiempo, en mayo último, en la Exposición Angus de Otoño prometió avanzar en sacar las retenciones, sin fecha, una vez que se elimine el impuesto PAIS.

La falta de una fecha concreta para las retenciones, atada a la consolidación del superávit, desespera a no pocos productores que votaron por lo que pregonó el mismo Milei en la campaña: el fin del tributo que ya cumplió 22 años desde su reinstalación y aportó al Estado casi US$200.000 millones, según diversas proyecciones. ¿Se animará Milei a dar una señal, al menos para 2025, si no hay un anuncio para lo inmediato?

En este contexto, la pregunta es qué dirá Nicolás Pino, presidente de la Rural, en su discurso, que corresponde de primero el anfitrión. Pino, según trascendió, dará un discurso donde mezclará pedidos con una valoración de lo hecho por el Gobierno. Destacará el fin de medidas intervencionistas como los fideicomisos creados por el gobierno anterior para que no aumenten los precios de los alimentos cuando, igual, todo se fue para arriba. También la eliminaciones de normativas que limitaban las exportaciones en trigo, maíz y carne.

La Exposición Rural de Palermo está a pleno Pilar Camacho

Sabiendo que Milei da discursos de alto contenido académico, alguien desde la entidad le hizo llegar hace un tiempo el consejo de que sería mejor un mensaje bien cercano a la gente del campo, no académico.

En este marco, hace unos días el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le hizo un pedido a la Rural: que le envíe una serie de normas que, sin impacto sobre el fisco, pueden aliviar la carga burocrática para los productores. La Rural se la acercó y quedó expectante.