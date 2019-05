Según un referente de agro del espacio de Lavagna, el exministro representa un "pensamiento de centro productivo" Fuente: Archivo - Crédito: Diego Lima / LA NACION

Un referente agropecuario del espacio de Roberto Lavagna señaló que quienes trabajan con el político están "totalmente de acuerdo" con eliminar las retenciones al campo.

Así lo señaló Gilberto Alegre, exdiputado nacional por el Frente Renovador y expresidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, que está en el espacio de Lavagna.

"Yo no puedo hablar por Lavagna, pero sí el pensamiento del sector que trabaja dentro de Lavagna (es que) estamos totalmente de acuerdo con esa idea", señaló Alegre en diálogo con La Red Rural, por radio La Red, ante una consulta sobre si el exministro de Economía sacaría las retenciones.

Según Alegre, las retenciones representan "la apropiación del trabajo del productor". En esta línea, fustigó al Gobierno porque las reimplantó el año pasado, entre otros productos al trigo, el maíz y la carne.

En diciembre de 2015, apenas asumió, el presidente Mauricio Macri las había bajado a 0%, salvo para la soja, donde la tasa se redujo del 35 al 30%. En septiembre de 2018 la soja quedó con una tasa fija del 18%. A eso se sumó el nuevo esquema de $4 por dólar exportado que también alcanzó a los otros productos.

"Este Gobierno sacó al sector de la mesa de decisión", dijo el exdiputado nacional en relación a que el Gobierno bajó de Ministerio a Secretaría de Gobierno el rango que tenía la cartera de Agroindustria que conduce Luis Miguel Etchevehere.

"Uno de los sectores más dinámicos no está reconocido", agregó. Alegre consideró que Lavagna representa un "pensamiento de centro productivo, no financiero" y que eso es una "diferencia sustancial" con el gobierno actual.

Alegre, que fue diputado entre 2013 y 2017, tuvo a su cargo la Comisión de Agricultura y allí intentó sancionar una nueva ley de semillas. Inclusive, presentó un proyecto propio. Criticó al Gobierno porque, a su entender, no quiso avanzar con este tema.

"¿Cómo puede ser que Macri no haya logrado resolver este tema cuando tuvo todas las posibilidades de hacerlo?", se interrogó. "El no reconocimiento de la propiedad intelectual significa que no van a venir capitales a la Argentina. No puede ser que no reconozcamos la ley de semillas", añadió.

Según Alegre, el Gobierno tuvo "un problema de mezquindad" porque "no podía haber proyecto que no fuera firmado por ellos". Luego remarcó: "Nunca se sentaron a conversar".

A fines de 2016, Alegre, como presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, convocó a audiencias en Diputados (participaron desde entidades del agro hasta la industria semillera) para analizar el tema en un momento en que existían nueve proyectos, incluido uno que había presentado el Gobierno. Sin embargo, no hubo avances luego de esos encuentros por el tema semillas.

Alegre alertó que "nadie va a traer desarrollo" de tecnologías en semillas si efectivamente no se avanza con esta cuestión. Vale recordar que el oficialismo logró el año pasado imponer un dictamen en Diputados, con un proyecto impulsado por legisladores de Cambiemos, pero no consiguió llevarlo al recinto por falta de apoyo del peronismo.

De hecho, el actual presidente de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti, llamó a algunos diputados opositores a una reunión informal pero no fue ninguno de los convocados.

El exdiputado nacional que está con Lavagna en los temas agropecuarios dijo a la Red Rural que el político es "un proyecto alternativo distinto" ante "esas dos opciones del fracaso", por Macri y Cristina Kirchner.