En Santa Fe se reanudaron los cortes de rutas por la falta de gasoil

SANTA FE.- Con quema de neumáticos en puntos estratégicos de la provincia, transportistas de carga reanudaron anoche la protesta por la falta de gasoil.

A pesar de las adversas condiciones meteorológicas, un grupo de choferes se concentró sobre el cruce de la Ruta Nacional A012 y la Ruta Provincial 18 para iniciar la manifestación.

Según el informe matutino de hoy de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la protesta afecta la normal circulación vehicular sobre las rutas nacional 7 y nacional 33, a la altura de Rufino (sur de la provincia); en la RN 11 y ruta provincial 91, en Villa la Ribera (Timbúes); RN A012 y RP 18 (Alvear) y RN 11, a la altura del expeaje de Nelson (45 kms al norte de la capital provincial).

Los voceros de los transportistas no descartan que durante la jornada se retome la protesta en las autopistas Rosario-Buenos Aires y Rosario-Santa Fe. Debe recordarse que la semana pasada, el gobierno provincial ordenó liberar esa vía, atendiendo a las demoras prolongadas para el paso de vehículos particulares y de servicios esenciales.

En estos cruces de rutas, los manifestantes bloquean el paso de camiones pero permiten la circulación de los vehículos particulares y de aquellos choferes que realizan actividades de primera necesidad como el traslado de oxígeno, el clearing bancario y el servicio postal.

No obstante, ante la densidad del tránsito, por momentos se generaban serias complicaciones a la circulación por esas regiones.

“Vamos a quedarnos la cantidad de días que sean necesarios hasta que haya una respuesta”, anticipó Santiago Carlucci, de Transportistas Unidos de Argentina. Y explico que “entre los camioneros no hay mayor resistencia, colaboran, no hay problema. Se les explica la situación que afecta al sector producto de la falta de combustible”, señaló.

Ante una consulta, recordó el fracaso de la reunión que fue programada para el jueves pasado. “Oficialmente no hay ningún comunicado, es prácticamente un silencio de ultratumba por parte del gobierno”, lamentó, para luego señalar que “no hubo nueva propuesta ni convocatoria a discutir”.

Góndolas

Por su parte, Mario Ramello, coordinador de las cámaras de transporte de cargas de Santa Fe, sostuvo que “la importación de barcos con gasoil dará la posibilidad de que el transporte trabaje mejor en los próximos tiempos, pero el gobierno nacional tiene que producir más. Quiero creerle al ministro de Transporte de la Nación, (Alexis) Guerrera, quien dijo que en 20 días habrá abastecimiento normalizado. Lo único que queremos es cumplir con nuestras obligaciones y llevar a todo el país todo lo necesario para vivir normalmente, tal como lo hicimos en pandemia”, señaló en declaraciones radiales.

Ramello admitió que podría suceder que, “por la falta de combustible más las protestas y los cortes de rutas, algunos productos no lleguen a destino en los tiempos en que tienen que llegar. No está entregándose la mercadería de forma normal; sabemos cuándo sale un camión pero no, cuándo llega”, aclaró.

“Llevamos más de un 20% de aumento de los costos operativos en los primeros cinco meses y, según cálculos de Fadeac, no estará por debajo del 4,5% en mayo. Es alarmante y afecta demasiado a la economía de las empresas. El transporte de carga traslada más del 90 por ciento de los bienes y servicios que utilizamos a diario. Si no hay gasoil suficiente, empezaremos a ver que en algún momento podrá haber faltantes”, insistió.