La crisis internacional ya afecta el rumbo de las comodities agrícolas

El mundo enfrenta una de las peores crisis financieras en toda su historia contemporánea, la tasa de inflación global llega al 7,8% anual en 2022, la más elevada de los últimos 10 años. La inflación en EE.UU. alcanzó el 8,8% anual en los últimos 3 meses luego de haber llegado al 2% durante 2021, un aumento del 400% es suficiente para que se activen las alarmas. La Reserva Federal, en su último aumento de la tasa, la llevo a un nivel del 3,25%, cuando un año atrás era del 1%, otro motivo para activar las alarmas.

EE.UU. consolida su recesión, que ya ocurrió por dos trimestres consecutivos con una disminución del producto bruto del 1,6% y con impacto en la economía global. Esto implica una caída en el crecimiento mundial al 0,5% en 2023. Implica, por lo tanto, una recesión significativa en el sistema global con consecuencias “devastadoras”, según información del Banco Mundial.

Las principales monedas se devaluaron ante el dólar: el euro un 15%, el yuan un 16% y el yen japonés un 20%. De esta forma se encarecen las importaciones de dichos países de los productos que se cotizan en dólares. Casos de la vida real, la harina de soja que importa la Unión Europea desde la Argentina, consecuencia de la devaluación del euro, resulta más cara en dólares y entonces los europeos querrán bajar el precio de compra.

Y esto es lo que sucedió con el precio FOB de la harina de soja argentina, que en el último mes bajó US$35 por tonelada, de los US$500 a los que se cotizaba principios de septiembre hoy lo hace US$465. En el caso del aceite de soja sucedió algo muy parecido, el valor FOB cayó US$250 por tonelada en un mes, de 1390 a 1140 dólares. Este es uno de los principales motivos por los que la industria aceitera está trabajando con márgenes negativos.

En otro momento de la historia esta crisis financiera mundial hubiera tenido consecuencias negativas sobre los precios internacionales las commodities agrícolas. Sin embargo, eso no está pasando en Chicago, pero sí sobre los precios de venta FOB de los productos exportados por la Argentina. Por ese motivo insistimos, no es Chicago la referencia para los productos que exportamos. Es el valor en el mercado FOB up river y su comparación con nuestros competidores: el FOB Golfo de la soja estadounidense y el FOB Paranaguá de la soja brasileña.

Los precios del trigo, el maíz y de la soja en Chicago mantienen cierta tendencia sostenida con algunos indicios de mercados en “carry” (en suba) una vez terminada la cosecha de verano. Es cierto que tanto la soja como el maíz vienen de precios muchos más altos en Chicago, pero aquí hay que recordar que fueron los fondos comprados (alcistas) los que motorizaron las alzas iniciales, en el medio de un mercado climático sobre las planicies de Estados Unidos.

Luego, con el correr del calendario, los fondos tuvieron que ir saliendo de sus posiciones compradas, lo que produjo las bajas que vimos a medida que nos acercábamos al mes de vencimiento de los contratos. Ahora el mercado se purificó de las posiciones alcistas de los fondos, llegó a un nuevo piso y se proyectan subas tras la cosecha.

Siguiendo la máxima, “toda crisis financiera global, fortaleza extraordinaria del dólar, aumento de tasas de interés, suba en el costo de la energía, el petróleo y de otros insumos, siempre tenía una influencia negativa en el valor de los alimentos a partir de la baja de las commodities agrícolas”, se está dando con la caída en los precios FOB.

El autor es presidente de Pablo Adreani y Asociados