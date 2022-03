Las irónicas críticas del campo por el discurso de Fernández y la bronca por una omisión a Corrientes

El campo esperaba que el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Alberto Fernández en el Congreso tuviera definiciones contundentes hacia el sector. Sin embargo, para los ruralistas, más allá de algunas menciones donde destacó al agro como “fundamental”, se trató de un mensaje contradictorio, cargado de retórica y solo con buenos deseos sin un plan productivo para abastecer al mundo y el mercado interno con alimentos.

En su discurso, Fernández señaló que el país puede “alcanzar y superar los 100.000 millones de dólares de exportaciones sumando bienes y servicios”. Habló de que en el mediano plazo es posible “duplicar las exportaciones de la Argentina”. Y expresó: “Necesitamos aumentar las exportaciones por la vía de una mayor producción, no con menos consumo interno. Producir para exportar, no saldos exportables”. Además, en otro tramo, insistiendo sobre este último concepto, añadió: “Vamos a impulsar la producción y las exportaciones para generar empleo, mejorar los ingresos, generar divisas y bajar la inflación. No se trata de exportar a costa del mercado interno. Se trata de exportar para mejorar la vida de los argentinos”.

“Lo que escuchamos son expresiones de deseos, pero en ningún momento resaltaron cómo vamos a llegar eso. No fue claro en las medidas. Escuchamos medidas que no apuntan a solucionar cuestiones estructurales de la economía del país”, dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“El mensaje es una síntesis de buenos deseos y una exagerada retórica. La disociación entre la realidad y lo que percibe el Gobierno es abismal. No escuchamos respuestas a problemas urgentes, reales y concretos para que el país arranque mañana. No hay margen para más dilaciones. La producción, los argentinos sin trabajo, los profesionales sin futuro, los que no llegan a fin de mes, la inseguridad, la inflación y el narcotráfico. Se quedaron sin mensaje y con la foto de una pelea política. No vamos a tener futuro así”, añadió.

Para Carlos IannIzzotto, presidente de Coninagro, fue "un discurso para la tribuna"

“Un discurso para la tribuna”. Así catalogó Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, la oratoria de Fernández. “Nos faltó el respeto como pueblo. Es un gran comentarista de lo que sucede en la política pero que no enfrenta los problemas que acucian a la sociedad. Su discurso fue un punteo de cosas ya incumplidas del año pasado, y sobre todo lleno de contradicciones, porque habló de duplicar las exportaciones, por la vía de una mayor producción y que no haya saldos exportables pero por otro dijo que ‘no con menos consumo interno’. Lo lamentable es que le faltó de hablar de un plan productivo para salir adelante para abastecer al mundo y al mercado interno. Habló de metas pero no dijo cómo hacerlo”, indicó.

Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de CRA, calificó el discurso como “un libreto del director de telenovelas de Alberto Migré, con un final feliz, un compendio de buenas intenciones, alejadas de la realidad”.

Jorge Chemes, presidente de CRA, sobre Fernández: "No fue claro en las medidas"

“No tuvo en consideración las expectativas que tiene el productor que no le cree al Gobierno ni al presidente y que le generan un escenario muy adverso a la intención productiva. Todas las acciones del Gobierno, como ser restricciones a la exportación de carne, el fideicomiso de trigo y maíz, son totalmente contrarias al espíritu del discurso en contra del sector. Se debe ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. El sector necesita hechos concretos”, dijo.

En esa línea, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo que está de acuerdo con el presidente que hay que crecer vía exportaciones, “pero es contradictorio que en su gestión se tomen medidas que van en el sentido contrario”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), sobre el discurso del jefe de Estado: "Si quiere más exportaciones que nos deje exportar”

“Solo hace falta mirar la intervención de los mercados de granos y carnes hoy. Si quiere más exportaciones que nos deje exportar”, puntualizó.

Por otro lado, Iannizzotto remarcó que en todo momento los anuncios presidenciales fueron de cómo el Estado iba a sacar adelante a la Argentina pero que no mencionó al sector privado en ninguna oportunidad: “El progreso de un país viene de la mano del sector privado y no de un súper Estado. Y si no hay un ajuste fiscal como dijo Fernández, no me quepa la menor duda que implícitamente va a haber aumento de impuestos y más retenciones, que llevará a expulsar a más productores del sector”.

Otros temas

Pino también coincidió con el presidente que la inflación es el mayor flagelo de la Argentina. “Por eso venimos reclamando que el Gobierno trabaje de forma integral para eliminarla, dejando de lado las políticas intervencionistas en la producción de alimentos que solo agravan este flagelo porque generan menos oferta y actividad”, afirmó.

Para Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, combatir la inflación y abordar el gasto público es importante “pero en el discurso no se habló de la alta carga fiscal que agobia a la sociedad en su conjunto y al sector agropecuario en particular”.

“Se requiere de una política de Estado que promueva la producción y el desarrollo del campo y de la agroindustria, generando mayor producción y también más trabajo y empleo genuino, con sustentabilidad económica, social y ambiental”, indicó.

“No se habló de un real abordaje de una política federal, desde lo político, donde la recaudación de derechos de exportación quita recursos económicos a las provincias”, agregó.

En un tramo de su discurso, Fernández mencionó como un logro de su política para con el sector la disminución y eliminación de algunos productos de las economías regionales. Si bien celebra este tipo de medidas, Pino cree “que hay que seguir avanzando en corregir el doble tipo de cambio que hoy produce un freno a la actividad y es más dañino que las retenciones mismas”.

En tanto, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), expresó que en cuanto a políticas para el sector no hubo anuncios concretos y que solo fueron “incoherencias” las declaraciones del presidente. “El país sigue teniendo una enorme cantidad de restricciones en materia agropecuaria, producto de las resoluciones que ha sacado este Gobierno. En el tema de la baja de las retenciones a algunos productos de las economías regionales, era un pequeño monto pero el sector en general ha tenido más bien incrementos en su periodo de Gobierno”, sostuvo Salaverri.

“El discurso de Fernández estuvo cargado de postulados y generalidades, algunos interesantes pero que las prácticas no aparecieron. Parecía en un momento que no estaba hablando de nuestro país. Cuando uno baja a tierra esos postulados, pareciera que no hay medidas conducentes. Esperemos que aparezcan esas medidas”, añadió.

En cuanto al proyecto de ley para fomentar las inversiones en la agroindustria que el jefe de Estado aseguró espera se aborde en el Congreso, para Iannizzotto “no existe ningún tipo de consenso ni en el propio Gobierno”.

“Lo dijo para quedar bien con el sector, pero no hay ninguna intención de tratamiento de esa ley. Son anuncios que van a quedar en la nada”, aseguró.

Por último, para el titular de Coninagro fue “triste” que no haya hecho mención al desastre productivo que ocasionaron los incendios y la sequía en la provincia de Corrientes. “Fue vergonzoso”, afirmó.