Rebotó la soja y se cotizó en US$512 en el mercado de Chicago

Tras las fuertes bajas de ayer, el precio de la soja rebotó y volvió a cotizarse hoy por encima de los 500 dólares por tonelada en el mercado de Chicago.

La recuperación se trasladó al mercado local donde los analistas económicos ya habían encendido sus luces de alerta por los efectos que puede provocar en la cotización del dólar y en la recaudación fiscal que el principal producto de exportación del país deteriore fuertemente su valor.

La cotización de la soja se incrementó US$24 por tonelada respecto de ayer y cerró en US$512 en la posición julio. Según los especialistas del mercado de granos, el aumento, que cortó siete jornadas seguidas de bajas, se explica por tomas de ganancias por parte de los fondos de especulación e inversión que operan en Chicago y por los pronósticos de clima que proyectan tiempo caluroso y menos lluvias que las previstas para los próximos días.

En Estados Unidos, la soja está atravesando un período de estrés hídrico por escasez de lluvias. El país “necesita un récord productivo para poder hacer frente a la fuerte demanda, especialmente la de exportación con China a la cabeza”, explicó el analista del mercado de granos Fidel Poehls, y añadió: “la cosecha aún es un desafío agronómico sin precedentes y para el mercado, una incógnita”.

En tanto, en la plaza local las subas llegaron a US$14 por tonelada respecto de ayer, como en el Matba-Rofex, en el que la cotización de la oleaginosa se ajustó en US$315,5 en la posición julio.

A su vez, el maíz y el trigo repitieron la tendencia alcista con subas de US$ 8,76 y US$ 8,73, con cierres de US$ 257,96 y US$ 243,52, respectivamente.

Respecto del impacto bajista de las cotizaciones de los granos, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señaló en su informativo semanal que “habida cuenta que el complejo soja representa casi el 30% de todas las exportaciones de bienes y servicios que realiza anualmente Argentina, la estrepitosa caída de las cotizaciones internacionales socaba el resultado externo”. Y respecto del maíz, el segundo complejo exportador del país, la cotización cayó un 10% “en lo que va de junio hasta US$ 231 t (por ayer), cediendo con ello todo el terreno ganado en el 2021.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project