Un argentino ocupará un alto cargo en una compañía internacional del campo

Con eje en fortalecer la presencia de la compañía en la región y reafirmar su compromiso con cultivar un futuro alimentario positivo con la naturaleza, la empresa noruega de fertilizantes Yara nombró al argentino Pedro Parenti como vicepresidente senior para Latinoamérica.

Según informaron, con 19 años en la firma, Parenti tuvo una larga carrera dentro de la compañía: fue director comercial para la Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay; posteriormente country manager para México y Centroamérica y, más adelante y desde Bruselas, Head of Marketing para Yara Europa. Su más reciente cargo fue Global vicepresident of Nitrogen Trade and Sourcing, en Ginebra, Suiza.

El directivo es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con una especialización en estrategia competitiva de la Universidad de Harvard, y un MBA del IAE Business School.

“Asumir este rol de liderar Yara Latinoamérica será una oportunidad para seguir trabajando por un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Nuestro propósito es potenciar el crecimiento y la rentabilidad de los productores a partir de la innovación, el impacto social y el desarrollo sostenible de toda la cadena de alimentos”, afirmó Parenti.

Para llevar a cabo una agricultura de precisión y acompañar la digitalización del agro, “es necesario contar con la mejor tecnología para los productores de punta”, explicaron en la empresa. Para la compañía, el proceso de descarbonización de la cadena es colaborativo, es por ello que participa de las distintas mesas sectoriales de los cultivos, para compartir su experiencia e intercambiar información con quienes componen los eslabones de la cadena.

En línea con ello, Parenti comentó: “Es necesario ser pioneros en innovación. Voy a contribuir desde mi nuevo cargo para continuar en ese camino”.

LA NACION