Vicentin: una disputa que sigue en la Justicia y en otras oficinas en simultáneo

SANTA FE.- El caso Vicentin sigue en la Justicia y en las oficinas de las empresas que buscan definir la estrategia más útil para superar la situación planteada en torno de la cerealera concursada en US$1574 millones.

Según los movimientos de las partes y de la Justicia de Reconquista, si para el 31 de marzo la firma no logra las mayorías para la aprobación de la oferta concursal podría abrirse una instancia de cramdown, un mecanismo de última instancia a una quiebra que permite que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control.

Como se informó, la reciente propuesta de pago que realizó la aceitera ante el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, no convence al Banco Nación, el principal acreedor financiero individual de Vicentin. La firma ofrece un pago inicial de hasta US$30.000 para todos los acreedores y completar un 10% de la acreencia en diciembre próximo. Luego, el próximo año, haría el pago de otro 10%. En tanto, al año doce, que es el plazo fijado para un fideicomiso, se realizará otro desembolso ligado al desempeño de un fondo de US$165 millones, monto que al final puede ser mayor o menor. Diversos expertos consideran que con este esquema los acreedores terminarán recuperando en torno del 30% de la acreencia. La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina, que pasan a ser socios estratégicos de Vicentin y controlarán el 95% al final del proceso, inyectarían entre 300 y US$350 millones por año para el movimiento de la cerealera.

Respecto del Banco Nación, los apoderados de la entidad crediticia manifestaron en un escrito que lo propuesto por la exportadora constituye “un indisimulado menosprecio de la concursada respecto del exorbitante colectivo de los acreedores (excepción hecha de los “interesados estratégicos”) y le advirtieron al magistrado actuante que “convalidar por vía homologatoria la propuesta de marras, aunque eventualmente sean alcanzadas las mayorías matemáticas que requiere la ley concursal, siendo que esto último, de verificarse, se habría logrado por vía de violarse buena parte de los principios basilares previstos en el ordenamiento jurídico aplicable”.

A esa postura se sumaron los denominados “acreedores granarios” quienes anunciaron que seguirán dando batalla por el “cramdown”, anticipando que “en breve” un grupo de inversores presentará una propuesta superadora para el rescate de la que viene ofreciendo la aceitera. Su posición es clara y quedó de manifiesto en un comunicado: “La quiebra y/o el desguace y/o una quita de la envergadura que plantea Vicentin, son un golpe al corazón de la cadena del agro, es decir, a cientos de pymes de todo el país, que verán socavados sus capitales de trabajo, construidos con mucho esfuerzo durante décadas. Es por eso que este grupo trabaja firmemente para acompañar una alternativa de cara al cramdown de Vicentin”, subrayaron.

En tanto, Gustavo Feldman, abogado que encabeza el grupo de acreedores granarios, rechazó la nueva propuesta de Vicentin y anunció aspectos de la propuesta que será puesta en consideración en los próximos días. En dicha propuesta se destaca “el pago del 100% de las acreencias de los productores pequeños” y la incorporación de “todos los trabajadores” para que puedan seguir con sus empleos.

Dijo también que no hay posibilidad de avanzar en la continuidad de la empresa “sin el Estado nacional” y que será clave la actuación futura del Banco Nación.

Contra el cramdown

Enfrente, la cerealera no acepta la alternativa del cramdown que impulsan 70 grandes acreedores granarios. Según dijeron desde la cerealera, en una reciente reunión de la Mesa Técnica solicitada por el juzgado se analizó esto.

“Esta iniciativa no cuenta con el apoyo de los actores mayoritarios en el concurso, los porcentajes que dicen representar (los acreedores granarios) no son tales y lejos están de interpretar la voluntad de la mayoría de los acreedores quirografarios”, dijeron desde la firma cerealera.

“En un numero cercano a los 1300 acreedores, los 70 que dicen formar dicho grupo representan no más del 6% de la masa total de acreedores y los montos o el capital que representan esta en el orden del 8% del total de la deuda quirografaria”, precisaron.

Desde la compañía apuntaron que la “alternativa del cramdown lejos esta de constituir para la masa de acreedores una propuesta superadora. Prácticamente no existen en la Argentina, implementaciones exitosas de este tipo de procesos”. Añadieron que “una nueva propuesta de cancelación de créditos sólo estaría disponible en marzo del año próximo. Entre tanto, los costos fijos de Vicentin no estarían garantizados, puesto que los contratos de fasón actualmente en vigor se terminarían puesto que los interesados estratégicos podrían no participar del proceso de cramdown”.