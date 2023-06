Agroactiva: el poderoso vínculo entre la automotriz de la pick up más vendida del segmento y la agroindustria

El vínculo que une al campo con Volkswagen tuvo una nueva muestra de su fortaleza en Agroactiva, donde la marca exhibió la gama completa de su pick up Amarok y su división de camiones, además de financiaciones especiales para los vehículos más requeridos por el sector agropecuario.

Agroactiva es la feria agropecuaria a campo abierto más grande de América y se realiza cada año en la localidad santafesina de Armstrong. Allí, Volkswagen exhibió 21 vehículos, entre los cuales se destacaron, además de la Amarok y sus camiones, la flamante familia SUVW, el nuevo Vento GLI y el Tiguan Allspace.

Con 2.829 camionetas vendidas, la Amarok fue en mayo la pick up más patentada del mercado. Jair Albornoz Fotografia

“Agroactiva representa una oportunidad extraordinaria para exhibir todos los productos y novedades de nuestras marcas, especialmente la pick up Amarok y nuestros camiones VW,que desempeñan un papel crucial en el sector agroindustrial. Esta feria tan destacada en la industria agropecuaria de la Argentina nos permite estar cerca de nuestros clientes, reforzando el compromiso de Volkswagen con este sector”, afirmó Marcellus Puig, presidente y CEO del Grupo Volkswagen Argentina.

La Amarok fue en mayo la pick up más patentada del mercado, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Con 2.829 camionetas vendidas, se ubicó además tercera contando todos los vehículos. Por eso, su presencia en Agroactiva despierta siempre el interés de quienes visitan la exposición.

Por su parte, la división Camiones y Buses aprovechó su presencia en Agroactiva 2023 para exhibir toda la gama de los camiones Volkswagen Delivery, Constellation y su másreciente lanzamiento, el extrapesado Meteor.

La marca también exhibió una Unidad de Servicio Móvil, el vehículo destinado a clientes particulares y empresas de flotas Volkswagen que necesitan una solución a domicilio. Se trata de camionetas Amarok convertidas en un taller móvil que, con un equipo de profesionales altamente calificados, tienen la capacidad para brindar asistencia remota.

Además de la Amarok, Volkswagen presentó la flamante familia SUVW, el nuevo Vento GLI y el Tiguan Allspace. Jair Albornoz Fotografia

También se promocionó la colección de bicicletas VW (con diseño y equipamiento totalmente renovados), se exhibieron unidades de Amarok y Taos equipadas con una selección de accesorios originales para mostrar a los interesados distintas opciones y se ofrecieron productos financieros para toda la gama.

El stand de 2400 m2 de Volkswagen en Agroactiva 2023 fue construido respetando la estrategia Way to Zero, utilizando maderas de reforestación, ladrillos y placas de plástico 100% reciclado, hierros modulares y partes de containers marítimos ya usados en otros espacios e iluminación 100% LED. De esta manera, la marca mostró una vez más su compromiso ambiental y su cercanía con el sector agropecuario.

La división Camiones y Buses aprovechó su presencia en Agroactiva 2023 para exhibir toda la gama de los camiones Volkswagen Delivery, Constellation y su másreciente lanzamiento, el extrapesado Meteor. Jair Albornoz Fotografia

