Amarok y camiones: la oferta más completa de vehículos para el campo

Con la impresionante cifra de 22 vehículos en exhibición, Volkswagen volvió a decir presente en ExpoAgro. La amplia oferta de la marca incluye sus modelos de autos, pero también la flamante familia SUVW, la gama completa de Amarok y hasta los imponentes camiones Volkswagen. Todo ello en un stand de 2400 m2 construido bajo el concepto Way to Zero, es decir con maderas de reforestación, ladrillos y placas de plástico 100% reciclado, hierros modulares y partes de containers marítimos ya utilizados en otros espacios e iluminación 100% LED.

“Participar de la feria rural más importante del país, poder ofrecer un espacio para compartir las últimas novedades de nuestra marca y estar en contacto directo con nuestros clientes es para nosotros un enorme privilegio”, señaló durante la muestra Martin Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

Potencia para el campo

Si algo vincula a Volkswagen con la actividad agroindustrial es la amplia oferta de vehículos que dispone, que cubren cada necesidad de la industria. Empezando, lógicamente, por la Amarok, la pick-up más potente del segmento y con la mejor garantía del mercado.

Pero la marca alemana cuenta también con una división de Camiones y Buses que aprovechará su presencia en ExpoAgro 2022 para presentar novedades. Una de ellas, casi como una avant première, es el camión extrapesado Meteor 28.460 6x2, un producto que llega para revolucionar el transporte de carga y ampliar el portafolio de la empresa con los camiones Volkswagen más grandes de todos los tiempos. En este sentido, también estarán presentes el Delivery 9.170, ideal para uso urbano, el Constellation 17.280 y un Constellation 19.360.

Asistencia y Postventa

Tan importante como la oferta de vehículos son hoy en día los servicios de asistencia al cliente y de postventa. La gran novedad de Volkswagen en ExpoAgro 2022 es el lanzamiento de “Volks Assistance”, un novedoso servicio 24 hs disponible los 365 días del año creado especialmente para brindar asistencia integral en cualquier punto del país, consultar información técnica o realizar sugerencias y/o reclamos llamando al 0800-888-8922.

En materia de Posventa, Volkswagen exhibe en la muestra una Unidad de Servicio Móvil, un vehículo destinado a clientes particulares y empresas de flotas Volkswagen que necesitan una solución a domicilio. Se trata de camionetas Amarok convertidas en un taller móvil que, con un equipo de profesionales altamente calificados, tienen la capacidad para brindar asistencia remota. Entre otras operaciones se pueden realizar servicios de mantenimiento, cambio de discos y pastillas de freno, distribución y colocación de accesorios.

También desde el área de postventa se promocionó la nueva colección de Bicicletas, con diseño y equipamiento totalmente renovados. Con tecnología aplicada a la satisfacción del cliente, diseño de vanguardia y materiales de primera calidad, las bicicletas VW pueden adquirirse en toda la red de concesionarios oficiales de la marca y su gama está compuesta por 4 modelos: MTB Highline, MTB Starter, Urbana y Plegable.

vw EY!ColectivoGrafico-Tute Delacroix

Mantenimiento bonificado

Otra novedad de Volkswagen es que ofrece al menos el primer servicio de mantenimiento bonificado en todos los modelos desde serie y continúa brindando información sobre los Contratos de Mantenimiento, que ofrecen a sus clientes financiación en cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa, MasterCard y Cabal. Dicho contrato puede adquirirse en cualquier concesionario oficial de la marca e incluye los primeros tres Servicios de Mantenimiento Programado, con la posibilidad de realizar luego el servicio en cualquier Concesionario de la Red Volkswagen y fijar el precio de los mismos.

Por último, la Financiera Oficial del Grupo Volkswagen cuenta con una amplia gama de productos especiales para Amarok. Ofrece una gran variedad de opciones con tasas muy competitivas, como Tasa 0% y hasta productos con 50% o 70% de financiación de la unidad.

Todos estos productos cuentan con una promoción especial en seguro de Cobertura todo riesgo con franquicia a costo de terceros completo full por 12 meses. Además, Volkswagen Financial Services cuenta con financiación para toda la gama de SUVW en cuotas fijas y en pesos.

En cuanto a entretenimiento, el stand de Volkswagen, de la mano de Shell y Qualia, contó con una pista de Scalextric operada exclusivamente con energía generada por los visitantes a través del pedaleo.

Con muchas novedades y un stand más que atractivo, Volkswagen reafirmó en ExpoAgro 2022 su alianza con el campo y con la industria argentina.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.