Anuncian nuevos aumentos en el pan y podría tocar los $400 el kilo

Panaderos de la provincia de Buenos Aires alertaron por nuevos aumentos en el precio del pan. En diálogo con LA NACION, fuentes del sector dijeron que el kilo podría irse a $400. Según un último acuerdo de precios de la Secretaría de Comercio Interior con la actividad, el techo es de 290 pesos el kilo, aunque hay comercios que lo venden hasta $340.

Los panaderos culpan de este posible incremento a los mayores costos que tienen en la actividad en general y a que, según denunciaron, los molinos que entregan la harina subsidiada en el marco de un fideicomiso estatal podrían dejarlo de hacer por falta de pagos.

“Ayer recibimos la noticia de que los molinos adheridos al fideicomiso suspendían, por falta de pago del Gobierno, los pedidos y las entregas hasta que no se regularice la situación”, indicó Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Fippba) a este medio. Agregó que se han suspendido entregas que se iban a realizar mañana.

Además de esta queja, en la actividad hablan de mayores costos en grasas, problemas con el azúcar, entre otros elementos que utilizan para diversos panificados.

Vale recordar que el fideicomiso al que se refiere Santoandré se creó con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, de 31 a 33%, para recaudar unos US$400 millones y así compensar la harina de trigo que llega a las panaderías. La medida se tomó luego de la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó los precios. Se estableció un valor de corte del cereal de $25.815 la tonelada para que, por encima de ello, pague el Estado la diferencia a los molinos que luego procesan el trigo para que comercialicen la bolsa de harina de 25 kilos a las panaderías a $1200 más impuestos. Este valor en el último tiempo trepó a $1346.

“Hay comercios que todavía tienen stock de esta harina, pero el problema se va a generar si antes de la semana que viene no hay una solución porque los molinos no estarían entregando”, indicó el presidente de Fippba.

Precisó que están en alerta y buscarán reunirse con las agrupaciones de panaderos a nivel nacional para analizar las medidas a adoptar. Pero advirtió: “Ya se están aplicando aumentos”. Aclaró que, por otro lado, no todas las panaderías reciben la harina subsidiada.

En el sector panadero señalan dificultades para recibir la harina subsidiada Shutterstock - Shutterstock

Santoandré pidió un encuentro con Comercio Interior. “Necesitamos recuperar la mesa de trabajo que se había formado, en donde teníamos diálogo fluido y reuniones para evaluar el panorama”, dijo.

Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda 27 de abril, dijo que evaluarán la situación de la actividad y también advirtió: “Directamente agosto comenzaría con los aumentos”. Agregó: “El valor se colocaría entre 320 y 340, en algunos lugares puede tocar los 400″.

Mora se refirió a inconvenientes con el azúcar y la margarina. Sobre el azúcar dijo: “Va a derivar a que todo lo dulce que está en las panaderías sufra una modificación porque está a $190 el kilo, siendo que hace un mes estaba a $100″. Además, sobre la margarina señaló que hubo empresas que “suspendieron las ventas”. También alertó sobre dificultades para conseguir grasa.

“Cuando firmamos el convenio lo hicimos con la condición de que íbamos a mantener el precio si la materia prima se mantenía en el valor, pero todo lo que hace al precio del pan aumento en un 70% y nosotros no podemos seguir aguantando el precio”, dijo. Señaló que también el sector deberá atender los incrementos en los sueldos de los empleados.

En abril pasado, Fippba realizó una radiografía sobre cómo se compone el precio del pan que paga el consumidor. Según el reporte, en el pan tipo francés la harina incide en el 29% en el precio final. Esto se desagrega en poco más del 17% por el trigo y algo más del 11% por la molinería en forma directa. En tanto, los impuestos se llevan el 21% y la panadería es el 50%. En este último caso intervienen factores como la mano de obra, servicios y alquileres.

Fideicomiso

Respecto de lo denunciado por los panaderos sobre los problemas para la entrega de la harina subsidiada, supuestamente por falta de pago a los molinos por parte del Estado, una fuente dijo: “Los molinos adheridos ya han entregado más de 170.000 toneladas de harina al precio subsidiado. Actualmente el Estado adeuda a los molinos un mes y medio de compensaciones ya devengadas, esto neto del anticipo ya otorgado, y en estas condiciones ningún molino podrá seguir entregando al precio establecido. Deberá llevarse el precio a valores de mercado, que en este caso rondaría los $1800 la bolsa de 25 kilos”.

En el sistema ingresaron 6 firmas molineras y otras 20 estarían en ese proceso. Como atractivo para que entren las empresas que desconfiaban del cumplimiento de los pagos, desde el Estado se estableció un anticipo equivalente al 75% de la primera compensación estimada de cada molino en función de su molienda.

Respecto de esto último, una fuente señaló que hoy cobraron el anticipo firmas que ingresaron recientemente al sistema. Esto mientras otras aguardan para cobrar.

LA NACION intentó conocer una opinión de Comercio Interior sobre el conflicto que mencionaron los panaderos debido a la situación del fideicomiso, pero no tuvo respuestas hasta el momento.

Esta semana, en un comunicado la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras (Apyminra) pidió la suspensión del fideicomiso de la harina para las panaderías argumentando que no funcionó. Entre otros puntos, precisó: “El precio del pan acompaña la curva de inflación y no baja, aunque descienda el precio de la harina. De hecho, bajó el precio del trigo y de la harina en un 40% en el último bimestre y el precio del pan subió 3,4% en el mes de junio. Por eso no entendemos qué es lo que justifica el FETA (así se llama el fondo estatal)”.