“Bajada de línea”: un productor contó el error que le marcaron a su hijo en la escuela y generó un inusitado debate

Un agrónomo compartió en las redes sociales un fragmento de una evaluación a su hijo sobre las acciones que realizan las personas y que “afectan” al medioambiente. Se trata de Agustín Picardi, productor agropecuario de General Pico, La Pampa, quien abrió un debate en X por este tema. En la imagen se observa la corrección a una respuesta del niño sobre el uso de “fertilizantes y pesticidas” que no fue considerada como correcta, lo que generó una discusión sobre la educación y “bajada de línea” del sistema educativo.

“A mi hijo en 3 grado le hicieron una pregunta sobre el medioambiente… No marco ‘el uso de fertilizantes y pesticidas’ como algo que lo afectará y le expliqué el porqué. La maestra se lo marcó como un error, probablemente, no entiendan el porqué, pero la bajada de línea es clara”, escribió Picardi en el posteo. Junto al mensaje se observa en la evaluación que la opción de “uso de fertilizantes y pesticidas” (SIC) está marcada con un bolígrafo y no grafito.

El examen tiene fecha del 25 de julio de 2024 y se observa que, entre las preguntas que le hicieron al alumno, figura el capcioso desafío. “Rodea con un círculo las opciones correctas a la siguiente pregunta: ¿Qué acciones realizan las personas que afectan al medio ambiente?”, fue la pregunta de la evaluación.

Entre las alternativas que el alumno puso como correctas figuran “humo de las fábricas, arrojar basura al suelo, humo de los vehículos, usar aerosoles, derrame de petróleo de transportes marítimos y tala de árboles”. El niño no marcó por su cuenta clasificar la basura, reciclar basura, reutilizar y uso de fertilizantes y pesticidas. Esta última estaba entre las tres primeras. Sin embargo, de la imagen se desprende que visiblemente marcadas con una lapicera azul, las alternativas que generan un impacto ambiental y que el niño conoce fueron marcadas con un tic como correctas, pero también fue encerrada con lapicera la del uso de fitosanitarios. El examen continuaba con mencionar otros ejemplos de acciones que realizan a diario las personas que afectan al medioambiente.

El agrónomo compartió la evaluación a su hijo y generó revuelo en X

Picardi aclaró a LA NACION que su relación con la maestra es “excelente” y su cuestionamiento es al “sistema educativo”.

Los fertilizantes se usan para ayudar a los cultivos a producir más ARCHIVO

En X, la publicación generó revuelo donde algunos de sus seguidores plantearon que “en realidad el problema es la pregunta”. “Todo lo que hacemos los humanos afecta al medio ambiente. No pregunta específicamente por efectos negativos… Significa que la bajada es aún más bruta”, escribió un usuario. A lo que el agrónomo aclaró que “todo lo que hacemos genera de algún modo impacto sobre el ambiente. Ahora indicar que el uso de fertilizantes y pesticidas lo hace, sin explicar para qué los utilizan es una burrada absoluta”, extendió.

Otro usuario trajo a colación la palabra “agrotóxico”, por lo que el productor citó que su temor es que su hijo lo escuche en cualquier momento. Una internauta escribió que “es correcto el planteo de la maestra y su corrección”. No obstante, el productor respondió: “Correcto sería transmitir educación objetiva y sin discursos. Debería aclarar mínimo que el mal uso es lo que contamina o genera impacto ambiental”. “Pero cuál sería la bajada de línea. Tengamos en cuenta el contexto. No es un congreso de Aapresid. ‘Afectan’ lo toma como que influye negativamente, perjudicial. La sabiduría popular lo entiende como dañino ‘al uso de fertilizantes y pesticidas’”, escribió una usuaria.

“Deben explicarlo con contexto, no como una afirmación así porque sí. Justamente para que la sabiduría popular no saque sus propias conclusiones infundadas”, respondió en seguida el agrónomo, quien más adelante puso ejemplos de prácticas dentro de las casas y que también tienen un impacto en el medioambiente.

Los agroquímicos se utilizan para controlar enfermedades Bim - E+

El debate fue sumando comentarios de todo tipo. “Qué loco que no pongan ‘inexistencia de cloacas’ como algo que genera mucha contaminación, mucho más de la mitad de la población del país todavía tenemos pozos, una locura… Ah, pero el glifosato”, agregó otra persona. “Tirar el aceite de cocina al agua es más contaminante y es algo cotidiano en muchas casas… Deberían empezar por ahí”, respondió Picardi.

LA NACION