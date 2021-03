Bajó el valor de la hacienda general en el Mercado de Liniers

La operatoria de la semana de hoy en el Mercado de Liniers se concretó con un ingreso de 9123 vacunos que fueron descargados de 296 camiones. Con los envíos ya normalizados, las ventas se concretaron con plaza muy tranquila y valores destacados solo para los lotes especiales. El Índice General bajó un 7,95% al pasar de $148,263 a $136,481, mientras que el Índice Novillo descendió un 1,89 por ciento al pasar de $161,056 a $158,006.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $195 con 324 kg; $191 con 358 kg, y $188 con 414 kg, y en vaquillonas, $190 con 309 kg; $188 con 356 kg, y $168 con 391 kg.

Los novillos, con 981 cabezas, representaron el 10,93 por ciento del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $183 con 455 kg; $175 con 468 kg; $165 con 601 kg, y $160 con 509 y con 531 kg. Por las mejores vacas se pagó $157 con 433 kg; $136 con 452 kg, y $135 con 483, 538 y con 575 kilos.

El Índice General de Mercado de Liniers SA fue de $136,481, mientras que el peso promedio general resultó de 428 kilos. El Índice Novillo del Mercado de Liniers quedó en $158,006. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $158,323. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $161,577. Detalle de las ventas: 981 novillos; 1769 novillitos; 1525 vaquillonas; 2038 vacas; 2300 conservas, y 359 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (235) Agrop 5 de Mayo nt. 23, 389 kg a $177; 68, 381 a 178; 47, 369 a 180; F. Gómez v. 31, 488 a 133; Peluffo v. 23, 479 a 125; Zubieta v. 26, 498 a 125. Blanco Daniel y Cía. SA: (456) Adabon Consulting Group vq. 20, 338 a 100; Agronicolas vq. 39, 378 a 120; Ferrero v. 52, 453 a 136; Los Eme v. 19, 476 a 130; Marinovic nt. 22, 382 a 155; Pitameglio vq. 44, 345 a 175; Tomllenovich v. 28, 431 a 134. Brandemann Consignataria SRL: (505) Agrop. Mayaco vq. 52, 309 a 190; Alto de Mulas vq. 19, 383 a 94,50; 25, 414 a 103; 84, 412 a 105; v. 40, 457 a 108; Gartner vq. 25, 384 a 162; 35, 370 a 165; Machinandiarena n. 22, 440 a 172; Vicente vq. 22, 350 a 180. Brazzola y Cía. SRL: (33) Campos Serranos v. 33, 486 a 132. Casa Massola SA: (145) Agropecuaria Aristizábal vq. 18, 376 a 90; Zuccolo vq. 22, 355 a 157.

Casa Usandizaga SA: (224) Fenoglio vq. 19, 418 a 105. Colombo y Colombo SA: (348) Adm. de Campos La Colina nt. 42, 390 a 170; Bello Arias Agrop. nt. 27, 410 a 176; Estab. Maraju vq. 40, 341 a 176; Estb.Sol del Oeste nt. 41, 343 a 185; Mathet e Hijos nt. 21, 414 a 176; La Cautiva nt. 20, 428 a 176; Onsari Haciendas vq. 30, 346 a 95; Suc. Sardoy v. 33, 458 a 110. Colombo y Magliano SA: (385) Estab. Agrop. Don Raúl v. 38, 432 a 128; La Estelita vq. 20, 392 a 170; 46, 367 a 180; La Pretenciosa nt. 19, 399 a 177; vq. 22, 276 a 180; Marcos v. 27, 514 a 132; Rosato vq. 31, 323 a 180. Consignataria Blanes SRL: (40) Mlg vq. 24, 365 a 155. Consignataria Melicurá SA: (294) Badino n. 20, 438 a 164; Pastores v. 20, 490 a 127; vq. 27, 376 a 155. Crespo y Rodríguez SA: (126) Drabble n. 39, 437 a 175; Lazzaro n. 20, 601 a 165.

Dotras, Ganly SRL: (440) Est. La Virginia v. 22, 501 a 107; Ganly vq. 25, 411 a 98; Gaviña n. 39, 451 a 160; Ghezzi n. 21, 440 a 150; La Victoria-Iriso n. 60, 592 a 140; Landivar vq. 18, 424 a 108; Perygar vq. 40, 420 a 102; 35, 428 a 105; 30, 415 a 130. Ganadera Salliqueló SA: (104) Alerose vq. 59, 341 a 152; Montero n. 27, 436 a 176. Gananor Pujol SA: (140) Pol v. 18, 451 a 115. Gogorza y Cía. SRL: (76) La Armonía Limitada n. 36, 493 a 158; Orly vq. 22, 314 a 165. Gregorio Aberasturi SRL: (131) Mera Carhue Agrop. n. 40, 463 a 155; nt. 20, 409 a 155; v. 19, 498 a 107. Harrington y Lafuente SA: (150) Agrourbem v. 23, 463 a 115; Campomar e Hijos nt. 41, 407 a 175.

Heguy Hnos. y Cía. SA: (88) Agrop. El Patriarca v. 20, 683 a 125; Rosiere vq. 22, 339 a 150. Irey Izcurdia y Cía. SA: (124) Leche Gral. Paz n. 25, 527 a 130. Iriarte Villanueva Enrique SA: (115) Casaux nt. 42, 397 a 180; Marrero vq. 20, 347 a 80. Jáuregui Lorda SRL: (249) Agrop. La Criolla vq. 20, 364 a 175; 19, 331 a 183; Barrios Baron nt. 18, 409 a 180; Campomar e Hijos nt. 41, 406 a 175; Rucanahuel nt. 19, 407 a 180; Sánchez y Otero nt. 20, 389 a 180; Vaccarezza vq. 19, 425 a 105. Juan Barberis y Asoc. SRL: (53) Zabaleta vq. 34, 385 a 166. Lalor SA: (86) Díez v. 51, 433 a 90. Lartirigoyen & Oromí SA: (123) Cabral n. 23, 437 a 176; Sol de Mayo n. 22, 468 a 175.

Llorente-Durañona SA: (272) Arrastua de Etcheverry n. 23, 491 a 145; Avale nt. 43, 347 a 155; Cabaña Don Tomás nt. 21, 425 a 159; 34, 366 a 162; San Huberto vq. 20, 352 a 145; 28, 325 a 147.

Madelan SA: (317) Blasfer vq. 32, 348 a 182; Prado nt. 20, 358 a 191; Larsen vq. 22, 400 a 95; Martínez Arenaza e Hijos n. 19, 455 a 183; nt. 18, 414 a 188. Martín G. Lalor SA: (493) Agrop. El Malevo nt. 23, 322 a 170; Bonavita n. 25, 587 a 155; El Combate nt. 25, 324 a 195; vq. 18, 288 a 195,50; Establecimiento 8 de Mayo vq. 23, 420 a 85; Ivry vq. 51, 426 a 90; La Tribu de Chapaleofu vq. 21, 430 a 95; Lalor vq. 33, 352 a 163; Mediodia nt. 30, 390 a 176; Sere de Lalor vq. 41, 351 a 163. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (626) Chispala vq. 22, 300 a 185; Delfino Llobet v. 30, 440 a 100; Del Carretto nt. 19, 406 a 179; 19, 363 a 184,50; Est. Graciarena v. 19, 495 a 105; Mignaquy Hnos. v. 19, 510 a 130; Puente Negro nt. 27, 397 a 150; Pugnaloni v. 21, 462 a 100; San Baldomero vq. 50, 324 a 180; San Ramón Agrop. nt. 18, 402 a 150; The Last One v. 19, 488 a 125; Tres Parcelas vq. 36, 373 a 90. Monasterio Tattersall SA: (997) Agrop. La Criolla v. 37, 433 a 157; vq. 21, 395 a 165; Algarra Hnos. nt. 26, 419 a 176; 18, 384 a 180; Belenco n. 18, 436 a 175; Mendonca Gaona v. 26, 453 a 105; Nard nt. 18, 408 a 177; 28, 380 a 182; Philipa nt. 66, 417 a 176; 56, 396 a 177; San Juan vq. 27, 429 a 100; Torrontegui vq. 37, 413 a 105; v. 39, 444 a 118.

Nieva H. y Asociados SRL: (95) Urrutibehety vq. 22, 354 a 103. Pedro Genta y Cía. SA: (87) Nazar nt. 45, 402 a 167; Tagle vq. 19, 376 a 168; 23, 344 a 175.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (118) Blasfer vq. 29, 332 a 185; Est. La Encarnación n. 20, 471 a 170. Urioste, Méndez Casariego, Canessa SA: (82) Ma3 vq. 21, 382 a 159,50; Suc. Urruty n. 24, 431 a 172,50. Wallace Hermanos SA: (551) Asoc. Latina de Export. tr. 18, 638 a 114; Axcan vq. 33, 376 a 97; Cajen v. 19, 481 a 125; Dello Staffolo v. 19, 519 a 112; El Pajonal n. 20, 442 a 170; v. 21, 495 a 122; Erroibar v. 31, 440 a 95; La Sara v. 18, 478 a 125; Mera Carhue Agrop. n. 27, 482 a 157; nt. 33, 425 a 160; Robbiani vq. 18, 382 a 100; Schneider n. 36, 520 a 160; Tillitu vq. 31, 375 a 152.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (37); Asoc. de Coop. Argentinas (29); Balcarce y Cía. SRL (35); Campos y Ganados SA (40); Consignataria Nieva y Cía. SA: (52); Da-Nes SRL (55); Ferias Agroazul SA (9); Hourcade Albelo y Cía. SA (88); Lanusse-Santillán y Cía. SA (62); Ledesma y Arana SRL (29); Santamarina e Hijos SA (36).

