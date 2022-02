Biodiésel: las empresas advierten por la suba de un insumo clave y piden una actualización de precios

CÓRDOBA.- La guerra entre Rusia y Ucrania disparó los precios de los granos y las empresas de biodiésel advirtieron que el alza del aceite de soja -insumo clave en el proceso de producción- torna “inviable” el negocio. Las cámaras que agrupan a las firmas reclaman a la Secretaría de Energía la actualización del precio, que está fijado hasta marzo inclusive.

En diciembre último, la Secretaría de Energía dispuso la actualización del precio del biodiésel, a través de la Resolución 1183/2021: este mes es de $139.771 la tonelada y $ 143.265 para marzo. Los productores aseguran que con esos valores trabajarán a déficit y las firmas estarán “obligadas” a decidir suspensiones de personal y despidos.

El experto Jorge Hilbert señalo a LA NACION que, “indudablemente”, todo incremento de los precios de granos impacta en los biocombustibles pero, por otro lado, “el aumento posible del petróleo tiene su efecto compensatorio”.

“En Europa están viviendo un gran auge del biometano frente a la incertidumbre y al precio del suministro de gas fósil por parte de Rusia; Alemania tiene una enorme dependencia de esa fuente”, agregó.

El director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina, explicó que el precio del aceite de soja está cerca de sus máximos históricos: “El margen para las Pymes era muy estrecho porque no tienen escala y las grandes no integradas no tienen un volumen suficiente para absorber los costos fijos”. Hay una diferencia de US$170 entre el precio del aceite FAS y precio del biodiésel fijado para este mes por la Secretaría de Energía.

Planteó que, si los precios del aceite se mantienen en alza, la Secretaría de Energía tendrá que revisar los precios hacia adelante. Además, a nivel internacional hay que esperar cómo queda la relación entre los precios de los combustibles y de los biocombustibles, porque todos registraron alzas. “Hay que ver dónde se estabilizan los nuevos equilibrios; por ahora todo es incertidumbre”, añadió.

Molina apuntó que, además del costo de los insumos, el precio fijado para marzo por energía tampoco incluye el crecimiento del tipo de cambio oficial que está previsto en el marco del preacuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, estimó que si no hay actualizaciones de precios, las empresas dejarán de entregar porque el “margen pasó a ser negativo; es inviable producir así”.

Ratificó que los precios fijados no incorporan ni el dólar a futuro ni los costos financieros: “Un productor que compra el aceite hoy recibe la factura nominada en dólares; le lleva unos 15 días la producción y otros 30 ó 45 para cobrar. Cobra en pesos y paga en dólares”.