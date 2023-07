“Burdo intento de escrache”: denuncian la filtración de una lista con deudas de productores

escuchar

Luego de una polémica sesión del jueves pasado en el Concejo Deliberante de Carlos Casares, donde hubo una fuerte discusión entre productores agropecuarios y los concejales debido a la falta de tratamiento de un proyecto para reducir el importe de la tasa vial, desde la Sociedad Rural local denunciaron “extorsiones”. Según indicaron, el fin de semana se filtró una lista, que circuló por Whatsapp, con los deudores del tributo, lo que fue interpretado en el sector como “un intento de intimidar al productor, enviando el mensaje de que si se atreve a reclamar, lo escrachan”.

“No sabemos quién está filtrando la información, pero para nosotros tiene un claro propósito: intimidar o extorsionar a los productores para que no reclamen. El hecho de que se esté difundiendo después de una sesión fallida parece ser un intento de intimidar al productor, enviando el mensaje de que si se atreve a reclamar, lo escrachan”, dijo a LA NACION Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares.

Como contó este medio, un grupo de 30 productores asistieron el jueves pasado a la sesión del Concejo Deliberante en donde uno de los temas del orden del día era una ordenanza que presentó Juntos por el Cambio para que se aplique un descuento de la tasa vial. Los mismos productores habían realizado una nota que contaba con 649 firmas donde se solicitaba al intendente, Daniel Stadnik, y al Concejo Deliberante la baja de las tasas al menos en lo que resta del año. En 2022, el municipio impulsó y logró una suba del 134% en la tasa vial rural, lo que provocó una variedad de reclamos y presentaciones administrativas ya que para los productores no hay una contraprestación de servicio.

El proyecto de ordenanza no se debatió porque se presentó una moción de orden para pasarlo a comisiones por cuestiones técnicas. Esto generó el malestar de los productores, que discutieron con concejales del Frente de Todos por la falta de respuesta y el mal estado de los caminos.

Luego de este episodio, durante el fin de semana “se filtró un listado con el detalle de las deudas de la tasa vial de los productores agropecuarios que empezó a circular en los grupos de Whatsapp”. Esto fue tomado por los productores como una intimidación. La Rural local emitió un comunicado para “proteger a los productores que se sienten intimidados por este tipo de acciones”.

Reymundo relató que el domingo pasado, por la mañana, el intendente se puso en contacto con él para hablar sobre la información que estaba circulando. Durante la conversación, el jefe comunal le aclaró que el Departamento Ejecutivo del municipio no tenía ninguna responsabilidad en el asunto y expresó su rechazo hacia este tipo de escraches.

Un momento de discusión en la sesión del jueves pasado Youtube

En el comunicado, la organización rural denunció que “la difusión del mencionado listado de deudores es un burdo intento de escrache, intimidando y descalificando a quienes hacen un reclamo luego de una prolongada inundación durante 2022, seguida de una sequía extrema en 2023, la que recién comienza a superarse”.

Para la entidad, lejos de intimidarlos, esto “pone de manifiesto la difícil situación que atraviesa el sector agropecuario”. Además, planteó dudas sobre la legalidad de la difusión del listado y cuestionó la fuente de la información. También sugirió que los deudores podrían ser aquellos cuyas propiedades están en caminos rurales no atendidos por el Municipio.

“Si bien desconocemos hasta este momento quién desde el anonimato ha motorizado su difusión, podemos decirle que quizás quienes no han pagado sean los propietarios que se encuentran sobre alguno de los 500 km de caminos rurales (30% del total de la red vial) que el Municipio no atiende nunca o sean quienes durante cuatro meses del 2022 estuvieron totalmente aislados por la inundación o quizás sea un productor que no pudo enviar a sus hijos al colegio durante la pandemia (2020 y 2021) pero que tampoco pudo hacerlo durante el 1° semestre del 2022 por el pésimo estado de los caminos”, apuntaron.