Cada uno con su mate. Por el coronavirus, piden no compartirlo

En medio de la emergencia por el coronavirus, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) recomendó no compartir el mate, la bombilla y el termo .

En un comunicado en su página de Internet, el organismo, donde está representado el sector productor, la industria y el Gobierno, señaló que "el mate cebado debe ser consumido de forma individual, y que los utensilios (mate, bombilla y termo) deben ser higienizados luego de cada uso".

"El mate tiene el significado de compartir, pero en este caso, compartamos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a los otros y mantengamos la ronda, pero cada uno con su mate, bombilla y termo", indicó el organismo.

El INYM señaló que "hoy atravesamos una situación sanitaria muy especial que requiere ciertos cuidados en la manipulación de los utensilios que usamos para cocinar y alimentarnos. El mate, no es la excepción, y así como no hay que compartir los cubiertos o los vasos, es muy importante que no compartamos el mate".

Según el organismo, el raspado de residuos sólidos, lavado con detergente , enjuague, desinfección con lavandina o agua caliente y secado al aire de todos los elementos después de cada uso, es fundamental para prevenir el contagio del COVID19.